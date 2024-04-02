高鐵運量創新高 旅客：下班時段自由座常站滿到上不了車

台灣高鐵公司去年多項營運指標創歷史新高，運量首度突破7000萬人次、營收498億元、稅前淨利97億等，全都創下歷史新高，今年營收目標要超過500億元。一名經常往返台北、雲林、嘉義的林姓高鐵通勤族說，現在下班時間的高鐵，常常是已經客滿到自由座都站滿到上不了車，非常誇張！平常例休日前一天常買不到票。

清明連假將近，又進入高鐵疏運高峰，每到連假期，高鐵、台鐵總是一位難求。有網友發文說，過去高鐵只有連假，車廂才會人潮爆滿，現在幾乎每天都很擁擠，甚至有人擠不到自由座，全部坐對號座，讓許多買到對號座的民眾，連想上廁所都不敢去，更誇張的是，還有買自由座的人，偷偷擠到商務艙。貼文引起不少網友熱議。

家住雲林，在嘉義工作的林姓旅客，常搭高鐵往返台北、雲林及嘉義，對高鐵下班時段及假日人潮感受深刻，他說，現在下班時間的高鐵常常是已經客滿到自由座都站滿到上不了車！非常誇張，有時前一天根本買不到票！身為高鐵通勤族，有個快速的搭法，是錯過站站停的「8」字頭車次，馬上搭「6字」頭南下坐到嘉義，再搭車北上雲林可現省半小時！

對旅客反映通勤時段擁擠現象，高鐵說，通勤時段旅客集中在台中以北，台灣高鐵現已規畫行駛南港-台中的區間列車，並配置8節自由座車廂，以加強服務通勤旅客。根據嘉義站觀察，目前該站目前並未有通勤時段擁擠狀況。

針對假日、疏運等旅運尖峰時段，台灣高鐵除持續透過短期、定期增班因應外，另於疏運期間規劃加班列車，以加強服務鄉親返鄉需求。高鐵公司將持續在增班規畫時，擴大通勤時段運能，並視旅客訂位狀況，平衡對號座、自由座旅客的需求。