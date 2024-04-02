交長王國材：對陸客來台看不到曙光

交通部觀光署原定今年達一千兩百萬國際觀光客來台人次目標，因缺少陸客，下修為一千萬人次；交通部長王國材昨表示，中國大陸禁止開放陸客來台的態度，比他預期還堅定，目前仍看不到曙光；立委就批評，不到三個月就改口下修目標，難怪被業者稱為「將帥無能，累死三軍」。

王國材昨列席立法院交通委員會，會前受訪時表示，原定一千兩百萬人次目標，涵蓋預估來台陸客約二百萬至二五○萬人次；若扣除無法來台的陸客數，約九五○萬人次，經與觀光署長周永暉討論，至少要努力達一千萬人次。

王國材強調，我方去年先拋善意，已開放台人赴陸自由行，陸方仍禁止陸客來台。

王國材說，本來對兩岸交流仍有些期待，當時才會用一千兩百萬人次估算，現在還看不到曙光，兩岸交流仍會繼續，也期待盡快恢復健康有序交流。

國民黨立委洪孟楷質詢時指出，國際觀光客旅次從一千兩百萬人次，下修至一千萬人次，對業者而言就是減少兩成生意，且陸客團無法來台，中南部旅遊市場的衝擊最大。

王國材坦言，相對自由行旅客，大陸團客因涉及旅行社、飯店業生意，無法來台的影響層面較大；周永暉則透露，為鼓勵遊客赴中南部，已與高鐵合作祭出買一送一等策略。

洪孟楷還提到，不到三個月改口下修目標，使業者直言「將帥無能累死三軍」，當業者都認為不易達到一千萬人次之際，政府是否有更積極作為。王國材重申，我方已釋出善意，現在球在陸方，國際觀光客目標，仍有信心可達標。

周永暉回答國民黨立委邱若華詢問時回應，不應有數字迷思，不過該有目標管理，扣除陸客來台人次比例，已恢復疫前九成比率，若涵蓋陸客，則恢復疫前七成。他說，來台的歐美客、東南亞客已恢復，歐洲客、日本客仍待加強。