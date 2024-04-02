人為林火頻傳 專家：加強燃料管理

近年受到全球暖化和極端氣候影響，世界各地祝融頻傳，台灣每年十月至隔年四月的梅雨季節來臨前，處於乾季的中南部也是森林火災的好發期。農業部林業及自然保育署表示，台灣森林火災的原因，高達百分之九十七是人為因素，專家就指出，台灣在燃料管理的概念與技術仍相當不足，必須加強。

農業部林保署昨舉行「好熱好熱的森林—二○二四森林火災防救主題展」記者會，林保署副署長廖一光表示，台灣的森林火災，高達百分之九十七源於人為因素，且因極端氣候讓林火頻度及損害程度日趨嚴重，防災重點已由「事後滅火」轉化為「事前預防」；林保署已建置林火風險評估系統，結合災防告警細胞簡訊，主動提醒進入火災高風險地區的民眾注意用火。

台大森林環境暨資源學系副教授、國際氣候發展智庫（ＩＣＤＩ）理事長邱祁榮指出，引發森林野火的「三角」包含燃料、氧氣與熱源，都和極端氣候息息相關；野火帶來的大量碳排又加劇氣候變遷，是惡性循環。

由於台灣的林火多屬人為所致，例如燒墾、遊憩用火不慎引起火災，而屬於輕型燃料的乾草和中型燃料的樹幹等，預防與管理的方式就不同；邱祁榮說，隨著極端氣候加劇，森林野火只會更加頻繁，政府部門除各種承諾與倡議，更應強化森林保護的應對方案，燃料管理更是重中之重，可惜台灣的概念仍需加強。

中研院地球所兼任研究員汪中和表示，人類生活與經濟行為擴展太快，擴展到森林邊緣的社區就會受到第一波衝擊。根據外國研究指出，暖化帶來的高溫缺水下，植物進行的「光呼吸作用」將大量消耗氧氣並排放二氧化碳，不只抵銷了光合作用的固碳效果，也加劇全球暖化。

環境部則提醒，中南部頻傳掃墓燒雜草或紙錢引發火災，據統計今年春節過後就高達一千四百六六件，民眾掃墓如須燒紙錢，應自備水源待確認火苗完全熄滅才可離開。