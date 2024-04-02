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台灣百年升溫1.5℃ 加劇極端氣候

聯合報／ 記者周彥妤／台北報導
交通部今天列席立法院交通委員會「極端氣候災防預警暨汛期防汛準備辦理情形」專題報告，並備質詢。記者周彥妤／攝影
交通部今天列席立法院交通委員會「極端氣候災防預警暨汛期防汛準備辦理情形」專題報告，並備質詢。記者周彥妤／攝影

極端氣候頻繁，交通部指出，過去百年來，台灣地區溫度上升約攝氏一點五度，未來天候整體趨勢，推估冬季變短、夏季變長、春雨減少、梅雨強降雨增加，極端降雨頻率、強度也增加，即便侵台颱風個數減少，但颱風強度、降雨都會增強。交通部中央氣象署指出，會持續加強對極端事件即時監測，並適時提出預警資訊。

交通部在立法院交通委員會報告「極端氣候災防預警暨汛期防汛準備辦理情形」，報告指出中央氣象署與學研單位合作分析結果顯示，過去百年來，台灣地區的溫度上升約攝氏一點五度，年總降雨量變化雖不大，但降雨日數減少，顯示短時間強降雨發生頻率增加。

台灣百年氣候變遷 製表／生活文教中心
台灣百年氣候變遷 製表／生活文教中心

報告推估未來天候變化，將呈現冬季變短、夏季變長、極端高溫發生頻率增加的狀況，此外春雨減少、梅雨強降雨增加，連極端降雨強度及頻率也會增加；交通部提到，侵台颱風個數雖減少，但颱風強度、降雨均增加。

根據中央氣象署說明，極端降雨強度以颱風季、秋季增加最明顯。過去百年來，七至九月颱風季降雨強度，每十年增加十八點四毫米；十月至十一月秋季降雨強度，每十年增加十九點五二毫米；至於二月至四月的春雨，過去百年來，每十年減少八點一七毫米。

民進黨立委李昆澤質詢表示，極端氣候造成災害頻傳，但據國家災害防救科技中心二○二二年的調查，災害發生時，逾五成民眾無應變動作，甚至僅不到一成的民眾會採用政府宣導的方式，自我保護，顯然災防應變措施仍須積極教育宣導。

李昆澤擔憂，民眾未掌握住家附近防災設施，亦無參加相關防災宣導等，若加上年長者災防應變不足，隨著年齡愈大，採用政府建議的自我保護策略比例漸降，確實需要注意。

中央氣象署長程家平表示，持續加強對極端事件即時監測，並適時提出預警資訊，以滿足各項災防決策及措施需求；也將研究是否能在災防告警資訊中，同時附帶相關避難地點，供民眾參考。

交通部 氣象署 颱風

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