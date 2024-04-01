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高鐵售票全通路 會員累積點數報手機號碼嘛通

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台鐵高鐵示意圖，與新聞無關。記者周彥妤／攝影
台鐵高鐵示意圖，與新聞無關。記者周彥妤／攝影

台灣高鐵表示，即起高鐵售票全通路，均開放會員報手機號碼即可累積Tgo點數。此外，即起至30日，「點數365」平台攜手漢堡王、21Plus等速食品牌，推出買一送一兌換活動。

台灣高鐵表示，高鐵會員「點數365」平台提供數百種商品，涵蓋多項知名品牌，最低只要99點起就可兌換。即日起至4月30日止，「點數365」平台攜手漢堡王、21Plus等知名速食品牌，推出「美味號召」點數促兌優惠活動，高鐵會員只要用375點TGo點數，就可享漢堡王雞塊（4塊）買一送一，脆洋蔥牛肉堡買一送一也只要570點。

台灣高鐵表示，會員認證手機號碼程序簡便，先登入會員帳戶點選「我的資料」，再依指示逐步操作就可完成認證；下次登入時，就可直接用手機號碼登入帳戶，原身分證字號、會員卡號等登入方式也仍可繼續使用。

漢堡王 登入 高鐵

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