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「戒菸就贏」成功可抽30萬元 警察還有專屬獎項

中央社／ 台北1日電

董氏基金會2024「戒菸就贏」活動即將開跑，只要做到4週不吸菸，就有機會抽新台幣30萬元獎金等大獎；今年更鼓勵警務人員參與，戒菸成功可增加抽6萬元專屬獎項。

衛生福利部國民健康署長吳昭軍今天在「2024戒菸就贏比賽」記者會致詞表示，警察工作上山下海需要有好體力，根據世界衛生組織（WHO）資料，停止吸菸2到12週，就能增加血液循環與肺部功能；停止吸菸1到9個月，咳嗽與急促呼吸情形症狀會獲得顯著改善；停止吸菸5到15年，中風機率降低至與非吸菸者一樣。

內政部警政署長黃明昭分享自身經驗，抽菸幾年後明顯感受到體力下降、健康變差，牙垢難清乾淨，還被妻小嫌，因此花了足足3年時間，終於徹底戒菸。

黃明昭指出，為促進7.7萬名警察人員及其家庭更健康，今年首度全面鼓勵警務人參與並推動「2024戒菸就贏比賽」，不僅從警政署到地方派出所等機關一起懸掛布條宣導，警務人員只要報名比賽且成功戒菸，在抽「全國戒菸成功獎金」的30萬元等獎項之外，更可增抽6萬元警察專屬獎項。

董氏基金會執行長姚思遠表示，「戒菸就贏」比賽是世界衛生組織唯一曾經支持與贊助的成人戒菸計畫，是最經濟、能激勵、有效率、大家都開心的戒菸活動；根據調查，比賽1年後戒菸成功率平均達35%，在活動期間戒菸率甚至可高達75%。

姚思遠指出，澳洲雪梨科技大學曾對台灣「戒菸就贏」比賽進行研究，分析成功原因為廣泛宣傳比賽營造「全民參與」氛圍、顯著獎金獎勵、參加者可以得到家人朋友與社會支持、透過活動為戒菸者進行正面宣傳，及活動有趣等。

菸齡曾有27年、已戒菸14年的藝人李㼈分享，2010年原本只是打賭、口頭答應要戒菸，結果被董氏基金會找去開記者會，變成「被全民監督戒菸」，於是下定決心，透過「深呼吸、喝杯水、伸懶腰、刷牙洗臉」等秘訣，成功戒菸至今。

董氏基金會指出，吸菸者與不吸菸的親友可2人1組，在4月底前上「董氏基金會─華文戒菸網」報名比賽，只要5月2日到29日間一口菸都不抽，就有機會抽中最高30萬元獎金。

戒菸 警察

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