兒童節連假新北捷運3線兒童免費 周邊景點一次玩夠

新北市管轄的淡海輕軌、安坑輕軌與環狀線4日至7日6歲以上12歲以下兒童免費搭乘，新北捷運公司表示，淡海輕軌有幾米主題公共藝術加上公司田溪櫻花步道，還能直達沙崙海灘、漁人碼頭；安坑輕軌周邊則有二叭子植物園、陽光運動公園；環狀線則有十四張歷史公園、頭前運動公園，捷運公司也推出「路線風景尺」，只要購買3張50元的輕軌一日票即可免費獲得一款，邀民眾一起歡度歡樂兒童連假。

新北捷運公司說，自4月4日起至4月7日止，凡6歲以上未滿12歲兒童，凡持雙北市數位學生證或兒童優惠卡可享免費搭乘，外縣市兒童只要出示健保卡或可證明年齡證件，都可分別於淡海輕軌紅樹林站及淡水漁人碼頭站，與安坑輕軌的十四張站免費兌換輕軌一日票1張。

新北捷運說，4月4日起在上述3站購買3張50元的輕軌一日票，還可以任一選擇新北捷運營運三條路線的風景尺任一款，不但具文具實用功能，每款風景尺更有不同營運路線的鏤空線條設計，可以自己畫出不同的圖案，相當有趣，數量有限，兌完為止。

新北捷運說，新北捷運兩條輕軌各有不同景點特色，淡海輕軌除有幾米主題及輕軌沿線的公司田溪櫻花步道可以賞櫻，還能輕鬆搭乘輕軌到達沙崙沙灘，大人們也可來趟放鬆之旅，重溫河岸沙灘的浪漫回憶；而最受旅客喜愛的漁人碼頭，周邊還有知名的情人橋及受到孩童們喜愛的「幾米溜溜帽遊樂場」。

而安坑輕軌則富含自然、人文及生態特色，有二叭子植物園、陽光運動公園，搭配周邊的特色美食，絕對值得一遊，而新北環狀線沿線還有及十四張歷史公園，幸福站附近的頭前運動公園，能讓小孩及大人都能玩得盡興。