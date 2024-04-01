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兒童節連假新北捷運3線兒童免費 周邊景點一次玩夠
新北市管轄的淡海輕軌、安坑輕軌與環狀線4日至7日6歲以上12歲以下兒童免費搭乘，新北捷運公司表示，淡海輕軌有幾米主題公共藝術加上公司田溪櫻花步道，還能直達沙崙海灘、漁人碼頭；安坑輕軌周邊則有二叭子植物園、陽光運動公園；環狀線則有十四張歷史公園、頭前運動公園，捷運公司也推出「路線風景尺」，只要購買3張50元的輕軌一日票即可免費獲得一款，邀民眾一起歡度歡樂兒童連假。
新北捷運公司說，自4月4日起至4月7日止，凡6歲以上未滿12歲兒童，凡持雙北市數位學生證或兒童優惠卡可享免費搭乘，外縣市兒童只要出示健保卡或可證明年齡證件，都可分別於淡海輕軌紅樹林站及淡水漁人碼頭站，與安坑輕軌的十四張站免費兌換輕軌一日票1張。
新北捷運說，4月4日起在上述3站購買3張50元的輕軌一日票，還可以任一選擇新北捷運營運三條路線的風景尺任一款，不但具文具實用功能，每款風景尺更有不同營運路線的鏤空線條設計，可以自己畫出不同的圖案，相當有趣，數量有限，兌完為止。
新北捷運說，新北捷運兩條輕軌各有不同景點特色，淡海輕軌除有幾米主題及輕軌沿線的公司田溪櫻花步道可以賞櫻，還能輕鬆搭乘輕軌到達沙崙沙灘，大人們也可來趟放鬆之旅，重溫河岸沙灘的浪漫回憶；而最受旅客喜愛的漁人碼頭，周邊還有知名的情人橋及受到孩童們喜愛的「幾米溜溜帽遊樂場」。
而安坑輕軌則富含自然、人文及生態特色，有二叭子植物園、陽光運動公園，搭配周邊的特色美食，絕對值得一遊，而新北環狀線沿線還有及十四張歷史公園，幸福站附近的頭前運動公園，能讓小孩及大人都能玩得盡興。
新北捷運表示，4月6日十四張捷運站還有舉辦站內市集活動，集結了多款與十四張站以自然調性為主題及植物相關的療癒小物及甜點美食，適合親子搭配一日票來趟兒童連假的市集小旅行。
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