金門連日起霧亂空中交通 航港局：啟動海運備援B計畫

適逢清明連假疏運，金門連日起霧影響能見度。交通部航港局表示，民航局已協調立榮航空加開航班及軍機協助疏運，但仍有旅客滯留機場；經立委協調民航局及航港局，今、明天啟動金門海運備援B計畫，由備援船舶雲豹輪於今、明2天各1航次執行疏運。

航港局表示，本次備援船舶為「雲豹輪」高速客船，船舶噸位916噸、乘客定額552人，布袋-金門預計航行約4小時。航班資訊為今天約下午3時30分「藍鵲輪」自嘉義布袋港發船，至馬公改由「雲豹輪」執行，預計下午7時30分抵達金門水頭碼頭。明天預計配合金門尚義機場情況，於下午2時前自金門水頭碼頭返回嘉義布袋港。

航港局表示，今日上午民航局已統計西部各航空站有轉搭專船需求民眾，計有台北、台中、台南航空站共約90名旅客登記，民航局已安排遊覽車送往嘉義布袋港，餘座位嘉義布袋港現場，將開放有需要民眾自行前往港口登記候補。

航港局提醒，明日有需要旅客於金門航空站聯合補位櫃臺登記繳費，船票金額成人1000元，3歲以上未滿12歲兒童、65歲以上年長者、身心障礙者及其陪伴者1人等船票500元，未滿3歲兒童酌收保險費用100元。航港局將安排接駁車將返台旅客送往嘉義高鐵站轉乘返家。