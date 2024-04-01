獨／醫院扣護理人員夜班費200元 通報平台1個月沒人理

為鼓勵醫院護理人員留任，並提升輪值夜班意願，衛福部2月1日起發放小夜班、大夜班津貼。不過，台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳指出，已有護理人員的醫院夜班費遭扣200元，院方稱要挪給白班護理人員，甚至宣稱是衛福部公文允許「扣2成」，且護理爭議平台通報月餘未有下文。對此，衛福部回應，表示爭議平台處理至少1個月時間，將再密切關注。

衛福部發放護理人員夜班津貼，卻衍生出許多亂象，不少固定白班的護理師搶上夜班，部分醫院要求夜班護理師將部分獎金分給白班同事，造成院內護理間氣氛緊張的氣氛。

陳玉鳳向本報表示，已有護理人員向她投訴，醫院開始「扣大、小夜班津貼200元，要給白班護理人員」，甚至院方主管用道德勒索的方式，用集體投票方式決定，當夜班人員抗議時，更被回說：「不然你去值白班。」

「一天200，一個月至少3000元薪資被苛扣。」陳玉鳳說，衛福部提供的夜班津貼不可以任何形式挪動，因此就扣護理人員原本的夜班、大夜班值班費。但這是醫院應該承擔的營運成本，且個人薪資不可透過集體同意而有苛扣行為，明確違反勞基法。

陳玉鳳指出，投訴人說已透過護理爭議平台提出問題，但2月送出至今已到4月，有超過一個月的時間，衛福部完全沒有下文。護理人員間的衝突不斷加大，甚至因為夜班有津貼，有醫院護理長開始將白班的工作「挪給夜班人員處理」，衝突愈來愈嚴重，甚至有醫院佯稱衛福部公文說可以扣2成的金額，政府應該出面澄清。

對此，衛生福利部護理及健康照護司長蔡淑鳳回應，政府提供的夜班津貼「不可統籌運用」，因此只能提供給護理人員，且原來的夜班值班費也要維持，衛福部先前都有調查過一次各醫院金額，因此若護理人員爭議，可將相關情形通報到護理爭議平台上，行政處理時間需要至少1個月，會再特別留意是否有相關案件。