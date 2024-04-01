食安連環爆 綠委轟衛福部報告糊弄：和3月4日內容結語一樣

近期食安事件連環爆，寶林茶室重大食物中毒案，甚至釀成2死，立法院社福及衛環委員會今天針對相關事件進行專題報告，但報告內容和3月4日幾乎雷同，挨批糊弄立委，且未自我檢討；未投保產品責任險的業者，5年裁罰件數竟也只有162件，質疑是地方沒查，還是中央沒聯繫？直言「不要說捱到520，大家就下台、就沒他的事」。

衛福部長薛瑞元今天出席「蘇丹紅、小林製藥紅麴原料以及寶林茶室食物中毒案等重大食安事件之檢討與策進作為」，進行專題報告並備質詢，民進黨立委林淑芬帶著書面報告上質詢台，直言衛福部報告「敷衍了事」，內容和3月4日針對食安五環執行現況跟蘇丹紅檢討報告，除了主詞第一句不同外，結語都相同。

徒法不足以自行，林淑芬說，寶林茶室產品責任險未落實，沒有稽核監督機制，像這種「非典型、新型態」的社區型食品中毒案例，卻直到新聞露出，才有大量通報，否則醫師可能會誤判或認為個人健康管理，精進作為都沒做，「難怪大家說藐視國會」，薛瑞元回應沒有，但認為應建立補充機制，例如個案少但嚴重度高，後面處理機制要不同。

林淑芬詢問，未來米酵菌酸是否納入常規檢驗？薛瑞元說，要看本次調查結果，因為事件怎麼發生的，目前還不知道，所以哪個環節會出現米酵菌酸，是調查重點，但也可能會查不出來；如果查不出來的話，要不要列為常規檢驗，就要審慎處理，業者自律屢屢破功，不能讓民眾賭運氣、賭生命吃飯，汽機車強制險都能夠管理了，沒道理食品業管理不能勾稽違規廠商。

林淑芬說，根據食藥署提供的資料，2019至2023年，各縣市沒有投保產品責任險而開罰的業者共162件，光是台南市政府就占9成以上，「其他縣市是沒在查、還是查不到，大家都這麼好，都有做好保險？」

食藥署長吳秀梅說，業者首次違規可限期改善。林淑芬表示，如果只是限期改善，業者1年2年不保，開罰也只有3萬起跳，法規有規定，但執行層面都輕輕放下，中央主管機關人力配置以外，還要落實法規規定，「抓到都沒處罰這樣對嗎？」

林淑芬質疑，裁罰案件數這麼低，到底是地方沒查？還是中央沒有和地方聯繫？台北市政府針對轄區內百貨公司美食街稽查，風險各縣市稽查只有台北市進行，還是各地方縣市？薛瑞元說，台北市比較積極在做。