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雪隧去年22萬輛「烏龜車」 高公局：別當路隊長

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
高公局指出，本次清明節連假首日4日5時至12時，國1內湖至頭份及國3木柵至香山，各交流道南向入口匝道實施高乘載管制；5日至7日每日13至18時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道實施高乘載管制。圖／高公局提供
高公局指出，本次清明節連假首日4日5時至12時，國1內湖至頭份及國3木柵至香山，各交流道南向入口匝道實施高乘載管制；5日至7日每日13至18時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道實施高乘載管制。圖／高公局提供

清明連假將至，交通部高公局國道5號雪山隧道北向路段，設置慢速車示警系統，去年通過雪隧北向車流量統計約1100萬輛次，慢速車示警車約22萬輛次。高公局表示，在國道不壅塞情形下，車速每小時低於最低速限70公里的車輛，可依《道路交通管理處罰條例》，處3000至6000元罰鍰，籲民眾行駛國道在安全不超速下儘量提高車速，並在符合法規下儘量跟上前車，避免拉大與前車間距而成「路隊長」。

高公局指出，國道5號雪山隧道因假期間交通量大，且隧道內禁止變換車道，如有慢速車將導致壅塞，並大幅降低雪山隧道整體通行量，為提醒用路人依速限適當加速，高速公路局於雪山隧道北向路段已設置慢速車示警系統，針對車速低於每小時65公里，且與前車間距大於100公尺小客車(大客車間距為大於150公尺)進行示警，並透過路側資訊可變標誌顯示慢速車車號（遮蔽1碼）及車速，以提醒慢速車駕駛在速限範圍內加速行駛，避免堵塞後方行車。

高公局表示，國道5號北向雪山隧道慢速車示警系統設於國5雪山隧道北向26至27k、20至21k及18至19k共3處。經統計，2023年通過雪山隧道北向車流量約1100萬輛次，慢速車示警約22萬次，約占2%；今年春節假期，通過雪山隧道北向車流量約25萬輛次，慢速車示警約1萬1千次，約佔4.6%，顯示仍有為數眾多駕駛，未依速限適當加速通過。

高公局提醒，雪山隧道慢速車示警系統雖不作為執法取締使用，但在國道不壅塞情形下，車速低於最低速限每小時70公里車輛，可依《道路交通管理處罰條例》第33條相關規定，處以3000至6000元罰鍰。

高公局表示，國道公路警察局亦於雪山隧道內設有南北向各8處，共16處科技執法系統，可對慢速車、超速車、惡意逼車及違規變換車道等違規事項進行取締，籲請民眾行駛國道時，在安全不超速情形下儘量提高車速，並在符合法規下儘量跟上前車，避免拉大與前車間距而成為「路隊長」。

高公局指出，本次清明節連假首日4日5時至12時，國1內湖至頭份及國3木柵至香山，各交流道南向入口匝道實施高乘載管制；5日至7日每日13至18時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道實施高乘載管制。

國道 雪山 高公局

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