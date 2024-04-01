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台灣林火97%源自人為 清明前祭祀引發火災逾1400件

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
林保署表示，台灣森林火災高達97%源於人為因素，根據環境部統計，今年春節過後中南部因祭祀不慎引火之案件就高達1466件。圖／聯合報系資料照片
林保署表示，台灣森林火災高達97%源於人為因素，根據環境部統計，今年春節過後中南部因祭祀不慎引火之案件就高達1466件。圖／聯合報系資料照片

近年受到全球暖化和極端氣候的影響，世界各地祝融頻傳，台灣每年10月至隔年4月的梅雨季節來臨前，處於乾季的中南部也是森林火災的好發期。農業部林業及自然保育署表示，台灣森林火災高達97%源於人為因素，而根據環境部統計，今年春節過後中南部因祭祀不慎引火之案件就高達1466件。

為使民眾對於林火災害有更多認識，林保署自今日起於林保署保育小站推出「好熱好熱的森林－2024森林火災防救主題展」，讓民眾了解森林火災形成原因及預防火災發生的方法，建立正確的森林火災防災知識。

林保署副署長廖一光表示，台灣的森林火災高達97%源於人為因素，且因極端氣候讓林火頻度及損害程度日趨嚴重，防災重點已由事後滅火轉化為事前預防；林保署也已建置林火風險評估系統，結合災防告警細胞簡訊，主動提醒進入火災高風險地區的民眾注意用火。

此外，也針對林地周邊民眾進行精準式防火宣導，提升民眾防災自主意識，藉以提升政府推動韌性的防災能力，而聯合國永續發展目標亦將生態保護、防災減災及減緩碳排放視為關鍵任務。

環境部表示，清明節將至，近期中南部因少雨乾燥，傳出多起因掃墓焚燒雜草或紙錢引發的火災，光今年春節過後就高達1466件；而焚燒過程產生的空氣汙染物，更使原本就仍在空汙季的空氣品質雪上加霜，影響民眾健康及生活品質。

環境部指出，為避免掃墓燃燒紙錢及雜草所引發的火災及空氣汙染，目前全國各縣市均已配合提供「紙錢集中燃燒服務」，也建議民眾掃墓時可用鐮刀或其他機具割除雜草，切勿用火燒；採用以花代香或以功代金等環保祭祀，如必須於現場焚燒紙錢，應自備水源待確認火苗完全熄滅才可離開。

火災 環境部 空氣汙染

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