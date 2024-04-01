清明時節雨紛紛 賈新興：6日深夜起到10日雷雨比這波更明顯
清明時期雨紛紛?台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」分析指出，今天天氣仍不穩定，明後天放晴，4日至6日清明假期大致為午後有局部雨天氣，午後有西北雨；7日鋒面影響較多嘉義以北及宜花有雨。
賈新興指出，4日傍晚起至9日受微弱鋒面及東北風影響，如果鋒面較往南，就會影響台灣比較多；4日至6日清明假期大致為午後有局部雨天氣，午後有西北雨；7日鋒面影響較多嘉義以北及宜花有雨，目前資料看來起，6日深夜起到10日雷雨比這波更明顯。
溫度方面，賈新興指出，今天北部雲開了氣溫會上升，明天及後天比較熱，台北測站預測都會超過30度，後天（3日）會很熱；4日起受微弱鋒面及東北風影響，北台溫度稍降，10日起溫度又上升。
賈新興指出，2日至3日午後山區有零星短暫雨，4日至9日受微弱鋒面及東北風影響，其中4日午後苗栗以北及宜花有局部短暫雨，中投山區亦有零星短暫雨。5日午後新竹以北及宜花有零星短暫雨，6日午後台南以北山區及宜花東有零星短暫雨。
7日嘉義以北及宜花東有局部短暫雨，8日彰化以北及宜花有局部短暫雨。9日桃園以北有零星短暫雨，午後山區有局部短暫陣雨，10日午後台中以南山區有零星短暫雨。但賈新興指出，超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新預報資訊。
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