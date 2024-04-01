吳德榮：大雷雨今還有一天 明起三天熱如夏局部逾36度

昨天大雷雨天氣狂風暴雨，不少民眾外出淋得全身濕透，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今仍受鋒面影響，到中午前仍要防大雷雨；明起三天熱如夏，局部高溫逾36度。

吳德榮指出，今日鋒面影響，由於鋒面附近有「對流系統」發展，其中伴隨「雷雨胞」消長，局部地區仍有短暫陣雨或雷雨，下午起機率逐漸降低；應注意小範圍「雷擊、強風及瞬間大雨」的發生。各地區氣溫：北部18至30度，中部21至34度，南部20至36度，東部19至32度。

至於明日至清明節(4日)白天暖氣團影響，吳德榮指出，各地晴朗穩定為「暖熱如夏」的天氣，局部地區最高氣溫甚至達36度以上，要注意防曬、小心中暑。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，清明節晚起至周六另一微弱鋒面影響，大台北及東半部轉偶有局部短暫雨的機率，北台氣溫略降；對其他地區影響很小，仍為多雲時晴。

吳德榮說，周六晚起至下周一(8日)鋒面的結構增強，鋒面附近有「對流系統」發展，伴隨「雷雨胞」消長，局部地區有短暫陣雨或雷雨，下周二(9日)下半天起，天氣好轉，但應注意最新資料調整。