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小林製藥紅麴案 不良反應再+3

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導

日本小林製藥紅麴保健食品食安風暴襲至台灣，最新統計有六人服用該公司原料製成產品出現非預期反應，其中三人腎病變，另三名昨新增個案是否也腎病變仍由食藥署釐清中。

衛福部食藥署長吳秀梅表示，六件紅麴產品案不良反應通報有兩件屬於健康食品，分別為「諾寶紅麴膠囊」及「大醫生技紅麴膠囊」，保健功效皆為「調節血脂」；另三件通報產品為「大研納豆紅麴Q10膠囊」、一件為「達摩本草納豆紅麴素食膠囊」。

吳秀梅表示，昨新增三個案是否為腎臟病變仍待進一步釐清，待蒐集完相關資料後，會將六個案報告提送「健康食品、特殊營養食品及膠囊錠狀食品非預期反應諮議小組」會議，評估服用紅麴產品與非預期反應間的相關性。

日本紅麴食安事件造成日本五人死亡、逾百人住院，國內二業者進口該公司紅麴原料流向五十三家下游廠商，因原料檢出毒性極高的「軟毛青黴酸」，台灣廠商主動通報預防性下架，並公布退換貨機制。截至昨天傍晚共有大醫生技紅麴膠囊、大研納豆紅麴Q10膠囊、諾寶紅麴膠囊和DHC濃縮紅麴等產品共二二六筆品項下架。

日本小林製藥執行董事渡邊曾表示，針對海外受害者，研議提供同等於日本國人的同等賠償。

日本 紅麴 食藥署

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