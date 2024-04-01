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闖平交道抓不完 學者籲科技執法

聯合報／ 記者楊竣傑／台北報導
台鐵與廠商已陸續在全台平交道安裝智慧型平交道遮斷機。圖／至鴻科技提供
台鐵與廠商已陸續在全台平交道安裝智慧型平交道遮斷機。圖／至鴻科技提供

日前七輛機車騎經台中市烏日區學田路平交道時，不顧平交道警鈴響起、閃光號誌顯示，接連闖越的畫面令人怵目驚心；警政署統計前年闖越平交道遭罰的五百餘件，台鐵公司統計去年有一○九支遮斷桿遭撞斷，政府宣導、重罰效益不彰，學者建議政府審慎考慮導入「科技執法」，透過逕行舉發加強民眾守法意識。

警鈴響、閃光號誌顯示，或遮斷器開始放下，仍強行闖越平交道，處一萬五千元以上、九萬元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照，但就是有人罰不怕，警政署統計二○二○年遭舉發闖越平交道或違規的件數高達八四四件，二○二一年的舉發件數仍有五四六件。

此外，台鐵環島正線共三五一個平交道，前年民眾強行闖越平交道而撞斷的平交道遮斷桿一七四支；去年遭撞斷的桿一○九支，仍嚴重威脅軌道安全。

不具名的台鐵公司高層表示，台鐵沒公權力，即便裝設平交道障礙物自動偵測系統，僅可預防人車闖入時即時通報、告警，執法卻得仰賴鐵路警察。他認為警政署力推的「科技執法」應該導入平交道舉發、執法範圍。

但警政署鐵路警察局統計，目前全台只有苗栗、宜蘭與花蓮等六處裝設微電腦闖越平交道自動照相機。

成功大學交通管理科學系系主任鄭永祥建議，政府可透過科執法加強取締，選擇幾個最常被闖越、風險較高的平交道，經過宣導期，告知大眾將以科技執法逕行舉發，再啟動執法，讓民眾曉得違規最重會被罰九萬元、吊照一年，藉此改善不守法行為。

台鐵公司表示，對於撞斷遮斷桿頻率較高的平交道，會加強指派保全及協調鐵路警察加強查處。

台鐵 警察

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