雷雨胞炸北台 路樹壓車大停電
昨天雷雨胞轟炸北台灣，空中交通大亂，桃機十航班被迫轉降；多處路樹被強風吹倒，壓斷高壓線路造成數千戶停電，一鴿舍遭閃電打中，卅八隻賽鴿葬身火海；路上招牌掉落，路燈折斷、鷹架傾倒，險象環生，北市大巨蛋部分區域也在「下小雨」。中央氣象署預報員林定宜說，春季鋒面還沒來前，常因線狀對流雲系移入，帶來瞬間大雨、雷擊或強陣風，這波雨勢會下到今晚。
「好像颱風天！」苗栗縣昨天清晨天昏地暗，颳大風、下大雷雨，民眾形容好像颱風天，銅鑼中興工業區中興路一棵路樹斷裂傾倒，壓到兩輛轎車，其中一輛壓個正著。台北市內湖一名男性被倒塌路樹壓傷，意識清楚送醫無大礙。
為躲開雷雨胞，航機大幅度偏航躲避天氣，桃園機場統計，昨天下午三時三十三分起至晚間六時，已有八架航機轉降高雄小港機場，另有二架航機轉降大陸機場。
北市下大雨，大巨蛋部分區域卻「下小雨」，大巨蛋舉行中職開幕賽，逾二點八萬人觀看龍象大戰，在室內球場還得躲雨。遠雄表示，因管線設計問題造成溢水，影響球迷約十人，立即協助升等換座，後續會盡力調整。
昨天下午三點廿七分社子變電所發生饋線停電事故，導致二○四九戶停電。淡水地區則因樹木倒塌壓斷高壓線路，有一八三五戶停電；其中新民街樹枝折斷打落電線桿上線路，電線斷裂在地面冒出火花，嚇壞路人，事發後台電隨即派員至現場查修，陸續復電。
新北市政府因應強降雨，還開設大雨專案應變中心，累積雨量最大在金山區的一○六毫米、淡水區七十八點五毫米，總計受理廿件災情。北市一九九九話務中心共接獲二十五起災害通報。
新竹縣竹北市因雷雨引起避雷器事故，饋線跳脫停電，新寮街約三千戶停電約一小時。寶山鄉峰城路一間鴿舍遭閃電打中引發火災，兩層樓鐵皮搭建鴿舍陷入火海，雖未造成人員傷亡，但鴿舍內卅八隻賽鴿慘遭燒死。鴿主表示，這些賽鴿原預定這個月要參加比賽，如今計畫全泡湯，損失無法估計。
中央氣象署預報員林定宜說，昨晨苗栗以北多地出現卅毫米以上短延時強降雨，及雷擊、強陣風；午後，中部以北又有另波線狀對流移入，雷雨交加；今天白天要留意不定時局部短暫陣雨或雷雨。
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