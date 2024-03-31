金毛飛撲迎接副市長 台北捷運「寵物列車」熱鬧啟動

黃金獵犬、拉布拉多與巴哥等各種狗狗，在捷運蹦跳互動，可愛畫面令乘客連連驚呼！台北捷運31日響應國際寵物日，於31日推出「寵物友善列車」，台北市副市長林奕華一搭上捷運，就有黃金獵犬撲上去，並晃動著尾巴，靈動模樣讓民眾頻頻發出「好可愛」的呼聲。

台北捷運行車處副處長劉士莒表示，今年蒐集一般民眾與飼主的意見，並響應友善寵物的政策，加開至4輛列車、16班次的「寵物列車」，並分為「狗狗友善列車」及「貓咪友善列車」，民眾不需要事先報名，就能帶著狗貓搭乘捷運。

他指出，雖然平常就民眾帶寵物上捷運，但限制要收在寵物箱當中，但這次活動可讓毛小孩不用關在籠子當中，並自由探索環境；且本次列車上也有獸醫師、寵物行為訓練師與清潔員等人力，提供必要的協助。

寵物列車上，飼主帶著各種犬種現身，有黃金獵犬見人就上去「討摸」，甚至飛撲林奕華與搭乘捷運的民眾，有柴犬則安靜躺在椅子上，還有許多小型犬被飼主懷揣在手中。其中一名飼主開心的分享，「我覺得規劃很不錯，而且車上有很多的工作人員在幫忙」。





一日限定的「寵物友善列車」，飼主無須將寵物限制在寵物箱當中。（臉書截圖）

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