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強烈雷雨帶來了...北市颳起強陣風 「6行政區」大雨狂下1小時

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強烈雷雨帶來了！北市颳起強陣風 「6行政區」大雨狂下1小時

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市防災辦公室下午四點左右提醒，北投、士林、大同、中山、萬華、中正有顯著雨勢發生，時雨量可達30毫米以上，預計持續時間約30分鐘至1小時。本報資料照片
台北市防災辦公室下午四點左右提醒，北投、士林、大同、中山、萬華、中正有顯著雨勢發生，時雨量可達30毫米以上，預計持續時間約30分鐘至1小時。本報資料照片

北台灣雷雨警示，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」下午提醒，強烈雷雨帶即將掃過台北、新北、桃園、基隆等地；台北市防災辦公室也提醒，北投、士林、大同、中山、萬華、中正有顯著雨勢發生，時雨量可達30毫米以上，預計持續時間約30分鐘至1小時。

至於後續降雨區域，災防辦表示，將向東影響松山、大安、信義、內湖及南港區。除強降雨外，北市全區易有強陣風發生，陣風風力可達7級以上。

北市災防辦公室表示，目前台北市有對流雲系移入，北市北投、士林、大同、中山、萬華、中正有顯著雨勢發生，時雨量可達30毫米以上，預計持續時間約30分鐘至1小時，後續將向東影台北響松山、大安、信義、內湖及南港區。除強降雨外，臺北市全區易有強陣風發生，陣風風力可達7級以上。

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