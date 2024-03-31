想真正變年輕？皮膚老化來自骨骼 醫：整皮更要整骨

老化鬆弛不只是關乎皮膚，更涉及骨骼結構！知名醫美診所院長陳榮峰31日在座談會表示，過去常常認為老化是因為皮膚鬆弛、蘋果肌塌陷等狀況，並於皮膚進行玻尿酸填充，但其實老化來自骨骼變化，如果不考量調整骨骼結構，一味填充恐怕使皮膚塌陷得更嚴重。

整皮更要整骨

陳榮峰指出，醫美業界二十年來一直在使用玻尿酸治皺紋，但卻出現玻尿酸愈打愈多、愈打愈重，甚至出現過量的症狀，所以重點是如何把玻尿酸打到對的地方。

他說，過去老化問題都會從「皮」開始看，像是蘋果肌凹陷、法令紋加深，醫師也會針對這些地方進行處理，如果從只皮膚來看，把鼻子打高、下巴打尖是所謂的「醫美整形」，但真正要變年輕要從「骨頭」開始思考。

陳榮峰解釋說，談到老化，往往想到鬆弛的皮膚、軟組織往下掉等狀況，常常會進行皮下填充，但如果填充的位置不正確的話，反而會使得重量加重，使鬆弛下垂的狀況變得更嚴重。

老化變化骨相

他說，研究X光片後發現，其實老化也會影響到骨骼，如眼眶底的骨頭不斷拉長，從正方形變成梯形；或者是下顎骨隨年紀向後縮等狀況。

他以帳篷比喻說，當棚子足夠緊繃、支撐點正常的話，帳篷自然就能夠飽滿好看的外觀；但如果支撐點不正確，裡面填充再多東西，都還是無法改善外觀，所以填充法令紋跟蘋果肌，需要從生成的骨架結構進行填充。

陳榮峰也提出「多層次注射」的理念說，玻尿酸注射需要分「深層」、「中層」與「淺層」，所需要的玻尿酸質地也有所不同，像是深層注射就需要選擇黏彈性最高的產品，才不容易在術後出現位移的狀況。

【更多精采內容，詳見 】