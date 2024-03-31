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桃園機場短時間大量降雨 航廈一大早出現漏水「約30分鐘」

中央社／ 桃園31日電
桃園機場。桃機公司提供
桃園機場。桃機公司提供

桃園市大園地區今天上午7時20分起短時間大量降雨，導致桃園機場航廈出現零星漏水，桃機公司表示，獲報後立即派員清除恢復，將提高巡檢頻率，確保排水正常。

桃園機場公司發布新聞稿表示，中央氣象署今天發布雷雨警報，上午7時20分至8時20分桃園市大園地區即累積17.8毫米降雨，因短時間大量降雨致航廈局部零星滲漏情形。

機場公司指出，上午獲報後立即動員維護廠商及值班人員至現場排除，約上午8時恢復現場，因應汛期來臨將持續檢視設施防滲排水措施，並提高巡檢頻率以確保排水正常。

氣象署表示，今天鋒面接近，整天天氣不穩定，各地降雨機率高，雨勢最明顯在中部以北地區，不定時有廣泛陣雨或雷雨，有機率出現大雨等級降雨，其次在南部地區雨勢也大。

桃園機場 漏水

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