「降低不健康餘命」列賴清德國政目標 醫界：全民30歲健檢當生日禮物

總統當選人賴清德將降低「不健康餘命」、增加國人健康年歲列為重要的國政目標，因此舉辦「健康台灣」論壇聽取醫界意見。台中榮民總醫院場次今天登場，召集人陳志鴻說，前3場裡參與者發言踴躍，並呼籲政府把40歲以上的健康檢查，降低到30歲，「只要滿30歲就提供1次免費的健康檢查，當做生日禮物」。

「健康台灣」論壇已舉辦高雄場、花蓮場、彰化彰，今天在台中榮民總舉辦第4場。台中榮總院長陳適安、副院長李政鴻、衛福部前次長蔡森田等中部醫界人士都與會。陳適安、李政鴻皆表示，會利用發展AI配合政府政策，給予病患最佳照顧，並加強餘命的品質。

陳志鴻說，台灣平均壽命為80歲， 但高齡者臥床、需仰賴他人照顧的「不健康餘命」也高達8年，代表著台灣人的平均壽命中，有10％時間不健康。

論壇邀請各醫院在內、外、婦、兒、高齡、長照、原民等專科醫療專家分享，主題包括醫療品質持續提升、改善醫療人員工作環境、確保健康永續經營、優化兒少醫療照護、強化國家癌症防治計畫、強化偏鄉健康服務、智慧醫療結合健康照護、醫療與長照資源整合等。

陳志鴻說，不健康的餘命就是需要很多人照顧，可能因為中風、心臟病、洗腎或是失智，所以希望有人照顧。希望「活到老，能自己照顧自己」，但要如何能照顧自己，應該要加強三高疾病早期的篩檢跟合理的治療，並加以控制到達標，所以呼籲政府把40歲以上的健康檢查，降低到30歲。

陳志鴻說，降低到30歲可以及早篩檢出膽固醇是否過高，血壓、血糖，或腎臟病疾，而這些檢驗希望指定在基層醫療院所來做，這樣可以讓基層醫療院所投入篩檢，並繼續健康照顧和治療，這也加強基層醫療院所在醫療體系的責任，也讓分級醫療能逐漸落實。

他表示，如果能早期檢查出疾病和給予照顧，可以延緩器官傷害的發生，病人可以得到完整照顧。所以，一方面是建議完整的家庭醫師照顧制度，也建立分級醫療精神。還有，就是癌症，可以早期篩檢、預防，即時治療，這都是環環相扣。他說，高手在民間，政府一定要結合民間的醫療資源，善用專業團體的力量。