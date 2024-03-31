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治療斑點不能看表面 皮膚內部改善為要

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

治療臉上斑點不能只看表面，膚況變好需看黑色素沉澱狀況！馬偕紀念醫院皮膚科資深主治醫師王研人31日於研討會指出，雖然有些肝斑患者接受雷射治療出現「反黑」的狀況，但皮膚內部的實際狀況已有改善。皮膚專科醫師陳建名亦認為，醫師不應注重表面的有效，更要注重療程帶來永久性的改善。

肝斑治療後常反黑

「肝斑」為後天性色素增加的皮膚疾病，臉上會出現蝴蝶狀的黃褐色斑點，病患黑色素細胞與濃度都會比正常人來得高，臨床上會用「黃褐斑面積及嚴重程度指數」（MASI）評估病患的狀況，目前肝斑治療方法包括服藥與皮秒雷射或電波，但有時候病患接受雷射治療後卻出現「反黑」的狀況。

王研人於醫用雷射光電學會春季研討會拿出實際案例說，15個肝斑病患接受雷射治療後，卻有三名病患MASI指數增加，雖然整體來說，大部分人都會改善，但那些狀況看似變差的病患有時會不滿意治療效果。

實際膚況有改善

她表示，有病患更擔憂，如果雷射治療會反黑的話，是否斑點狀況更嚴重，就不要去刺激它？王研人指出，其實表面的MASI指數，跟黑色素活化狀況關聯不大，也就是說臉上斑點嚴重，並不代表黑色素就比較活化，也意味著「並非比較黑的病患，就不能做雷射治療」。

王研人表示，研究發現，這些打完雷射治療、卻出現反黑狀況的肝斑病患，實際上他們皮膚內部的恢復狀況還是有所成長，所以應搭配上其他療程，避免雷射術後MASI增加。

AI協助評估療程

「有時候外表看起來很有效果，但在微觀上可能就不見得，」陳建名分享，皮膚科前輩分享他追蹤大概十多年「飛梭」的經驗，飛梭原理是利用熱能性的破壞，刺激皮膚的再生反應，但剛開始三個月覺得有效，但三年後可能就回到原狀，所以醫師要思考，要帶給病患「永久性的協助」或「暫時性的心花怒放」。

他指出，透過AI預測病患的狀況，不僅確保療程能減緩或治療病患的不同狀況，更明確告訴病患需要幾次療程就能有效果，這是未來AI能夠協助醫美產業的部分。

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