影／居民提早返鄉掃墓碰上濃霧 金門多航班取消及延遲

清明節即將到來，金門不少民眾提早返鄉掃墓，不過卻碰上濃霧影響而暫時無法返回台灣。居民無奈嘆，想避開人潮提早回金門掃墓，沒想到還是碰上排隊人潮，現在候補也不知道等到何時；也有遊客說，會先設法回到台灣，再搭高鐵回台北。另外，小三通船班也一早就停駛，目前尚未恢復。

據了解，金門尚義機場今一早就受到濃霧影響，能見度剩200公尺，班機難以起降，機場也因此宣布取消多班華信、立榮班機，總計約有600名旅客滯留機場，候補櫃檯前有眾多民眾等待。

民眾無奈表示「已經習慣了」，昨天回金門掃墓，原本預定今天回台灣，但碰上濃霧，也只能先排候補；現在很多人在排候補，還是希望能有更多更大飛機一次疏運，否則現在都客滿，而看現在這情況，明天也可能要再請假。另外，也有遊客說，他們旅行團現在看導遊如何安排，如果有班機就先設法回到台灣，再搭高鐵回台北。