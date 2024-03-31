滂沱大雨來得及時！石門水庫補水 今停灌桃竹農業用水

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聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
今天石門水庫山降雨，北水分署在石門（霞雲）山區執行第6波人工增雨作業，多少挹注水庫進水。圖／北水分署提供
今天石門水庫山降雨，北水分署在石門（霞雲）山區執行第6波人工增雨作業，多少挹注水庫進水。圖／北水分署提供

桃園市今天清晨平地、山區大雨滂沱，水利署北區水資源分署一早把握雨勢在石門水庫（霞雲）、新竹寶二水庫執行第6波人工增雨作業，該分署表示，至今石門水庫累積降雨16毫米（mm）、寶二上坪堰累積降雨17.5毫米，石門水庫估計這波進水量500萬噸，挹注水情，尤其平地降雨，水庫今天停止供灌農水署桃園、石門管理處農業用水以節水。

今天清早大雨，石門水庫進水尚未馬上顯現，截至今天中午，石門水庫水位降至為221.94公尺（滿水位245公尺）、蓄水量跌破6000萬噸後下探5830.5萬噸，蓄水率下降至28.4％，北水分署表示，3月下旬以來，桃園、新竹一期稻作進入本田期，農灌用水減少，石門水庫知天出水量較先前大幅減少80至90萬噸，今天降雨和山區人工造雨，平地埤塘蓄水下，已通知桃園、石門管理處優先使用埤塘水源節水供灌，希望這波春雨有助水庫蓄水回升。

北水分署表示，這波春雨從昨天至4月1日，配合人工增雨作業下，預估石門水庫集水區降雨量30毫米，預估可帶來進水500萬噸水量，新竹地區預估降雨量也有30毫米，可為寶山及寶二水庫系統帶進約100萬噸水量，這波春雨後，預估4月上旬還有一波雲雨系報到，暫停桃園、石門管理處農業供灌用水，也可供稍解石門水庫水情。

另自翡翠水庫系統也調度水源每日80萬噸至板新地區，如有需求可再視需求提升，配合農業用水節水灌溉及產業節水同步實施，該分署呼籲大家共同節水，讓供水更穩定。

石門水庫蓄水量跌破6000萬噸後下探5830.5萬噸，蓄水率下降至28.4％，水情仍吃緊。記者曾增勳／攝影
石門水庫蓄水量跌破6000萬噸後下探5830.5萬噸，蓄水率下降至28.4％，水情仍吃緊。記者曾增勳／攝影
今天下大雨，北水分署在寶二水庫山區執行第6波人工增雨作業，挹注水庫進水。圖／北水分署提供
今天下大雨，北水分署在寶二水庫山區執行第6波人工增雨作業，挹注水庫進水。圖／北水分署提供
石門水庫蓄水量跌破6000萬噸後下探5830.5萬噸，蓄水率下降至28.4％，水情仍吃緊。記者曾增勳／攝影
石門水庫蓄水量跌破6000萬噸後下探5830.5萬噸，蓄水率下降至28.4％，水情仍吃緊。記者曾增勳／攝影

新竹 桃園 石門水庫

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