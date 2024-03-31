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新北取締違規小廣告 去年660廣告主被停話

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市民眾去年共撕了8309公斤違規小廣告。圖／新北市環保局提供
新北市民眾去年共撕了8309公斤違規小廣告。圖／新北市環保局提供

違規小廣告，經常造成環境髒亂，新北市去年民眾共撕除8309公斤，清潔隊更清除14萬5043張，數量驚人，其中有660件廣告主更遭到停話處分。新北市環保局表示「113年度全民撕小廣告─集撕廣益活動」1日展開，今年活動除延續歷年撕廣告秤重換好禮外，更增加晉級達人挑戰賽，撕除違規小廣告滿5公斤者可額外獲得一次抽大獎機會。

環保局表示，違規小廣告不僅張貼行為違法，內容也常誇大不實，民眾除了不看、不買外，也可以集「撕」廣益，共同守護環境整潔。

環保局統計，去年度集撕廣益活動參與民眾共撕除8309公斤違規小廣告，較前年度撕除量5853公斤多42%。新北市針對「違規張貼或掛設廣告物於公共設施」已列入加強處分的環境衛生汙染行為，依廢棄物清理法可處3600元至6000元罰鍰，或針對廣告物辦理停話作業，各區清潔隊去年共撕除114萬5043張違規廣告，並停話660件。

環保局表示，今年「集撕廣益」活動自4月1日起至11月30日止，其中「秤重換好禮」，只要撕除1公斤以上小廣告即可兌換2包衛生紙、專用垃圾袋或其他環保生活禮，還可獲得1張摸彩券，活動結束後將統一抽出20組600元禮券；另外「晉級達人挑戰賽」，撕除違規小廣告滿5公斤、累計達5張摸彩券者即可參加，只要掃描摸彩券上QRcode填寫相關資料並上傳5張摸彩券存根聯照片，就可以獲得晉級達人加碼的抽獎機會，有機會獲得節能智慧家電、無線型耳機等15個獎項。

撕除小廣告滿5公斤者也可申請環境教育時數認證，鼓勵學生或有需要的民眾參與，共同為乾淨城市目標努力。

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