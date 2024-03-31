走在路上聞菸味好討厭 國健署曝1方法可罰

清明連假將至，家族一同掃墓慎終追遠或出外旅遊，人多相聚的時候，最怕聞到其他人吸菸的二手菸味。自去年菸害防制法修正實施後，全面擴大禁菸場所，許多癮君子喜歡在馬路上邊走邊抽菸，但有可能已觸犯法律。國健署菸害防制組長羅素英說，學校周邊及各縣市針對人潮聚集處設置的禁菸場域，都不可吸菸。

根據世界衛生組織發布的菸草趨勢報告，全球約12.5億的成年人吸菸，高達總人口1/51，上億人的健康權正日益受到菸害威脅，且菸草煙霧中包括數百種有毒化學物質和約70種致癌化學物質，害人又傷身。

依據國健署18歲以上國人吸菸行為調查結果顯示，民國111年禁菸公共場所二手菸暴露率為4.0%，但室外公共場所二手菸暴露率仍高於4成（民國111年為42.9%， 109年為48.8%），顯示多數癮君子為了規避法規，轉而選擇在非禁菸場所吸菸。

國健署長吳昭軍表示，戒菸最佳戰略應以現有最佳療效證據為基礎，任何形式的菸品都有害，切勿聽信謠言，使用其他菸品替代。

戒菸可依循STAR（明星）4步驟：第1步Set（設定）－選定戒菸日，跨出戒菸步伐；第2步Tell（告知）－昭告親友自己的戒菸決心，爭取支持；第3步Anticipate（預見）－預期並了解戒菸可能遇到的困難，勇於對抗菸癮；第4步Remove（移除）－移除可能引起吸菸念頭的誘因，如菸品、菸灰缸等。

羅素英表示，菸害防制法新法上路後全面擴大禁菸場所，大專校院、居家托育等機構皆列為禁菸場所，去年底又將國家森林區、公園綠地納入禁菸管制地區，若無設置室外吸菸區等同全面禁菸。

「調查顯示，民眾最常暴露的菸害場域為馬路上、公園綠地、騎樓」。羅素英說，民眾走在馬路上是最常看到人在面前吸菸，前陣子年貨大街也同樣面臨一樣問題，不過，根據菸害防制法第89條，「授權地方政府公告禁菸場所」，因此幾乎所有學校周圍通學步道、古蹟景點等人潮聚集的休閒觀光地點，縣市政府都會公告為禁菸場所，而超商、騎樓則經由商圈理事長，討論共識後針對商圈消費品質設置禁菸。

菸害防制法自去年3月22日修正施行，全面擴大禁菸場所範圍，大眾運輸工具、公眾休閒娛樂場所（如電影院、KTV等）、公眾消費場所（如旅館、商場、餐飲店等），以及體育健身場所、表演廳、展覽室等，除指定場所內可設有獨立空調及獨立隔間之室內吸菸室外，其餘室內場所全面禁菸。

清明連假期間，外出時請民眾注意落實禁菸規範，避免受罰。羅素英提醒，依菸害防制法規定，於禁菸場所吸菸者，場所負責人及從業人員應予勸阻；另在場人士亦得予勸阻；違規吸菸者依同法第40條處2000元至1萬元罰鍰。

此外，即日起至4月底前參加「2024戒菸就贏比賽」，完成戒菸任務，進而成功戒菸者，就有機會抽中最高30萬元獎金。可諮詢全台約3500家戒菸服務特約機構，或可撥打免費戒菸諮詢專線0800-636363，諮詢專屬自己的戒菸療程。