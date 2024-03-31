鋒面系統朝陸地進逼 粉專：北部雷雨機率上升中

今天上午苗栗以北7縣市大雨，甚至多處出現狂風暴雨情形，民眾直呼「還以為颱風天」，目前各地放晴。不過，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，北部雷雨機率上升中。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，鋒面系統正在朝北部陸地靠近中，今天下午起，台北至彰化、澎金馬下雨機率還會再上升。尤其今天夜晚至明天清晨是下雨機率最高時刻。雷雨帶通過的時候會有閃電、打雷及瞬間較大雨勢，󠀠室外活動務必多注意天氣變化。

中央氣象署表示，今天鋒面接近，中部以北地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，南部、東北部及東部地區有局部短暫陣雨或雷雨，東南部地區為多雲，中部以北地區有局部大雨，南部地區有局部較大雨勢發生的機率。