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鋒面系統朝陸地進逼 粉專：北部雷雨機率上升中
今天上午苗栗以北7縣市大雨，甚至多處出現狂風暴雨情形，民眾直呼「還以為颱風天」，目前各地放晴。不過，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，北部雷雨機率上升中。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，鋒面系統正在朝北部陸地靠近中，今天下午起，台北至彰化、澎金馬下雨機率還會再上升。尤其今天夜晚至明天清晨是下雨機率最高時刻。雷雨帶通過的時候會有閃電、打雷及瞬間較大雨勢，室外活動務必多注意天氣變化。
中央氣象署表示，今天鋒面接近，中部以北地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，南部、東北部及東部地區有局部短暫陣雨或雷雨，東南部地區為多雲，中部以北地區有局部大雨，南部地區有局部較大雨勢發生的機率。
明天鋒面通過，氣象署表示，中部以北、東北部地區、南部山區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，東部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。今、明兩天金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；今天東南部有焚風發生的機率；今天苗栗以北沿海空曠地區及馬祖、蘭嶼、綠島易有8至9級強陣風。
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