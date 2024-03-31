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雷雨交加 彭啟明：來得猛又急走得快、北部雨再2小時

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
雷雨胞上半天通過北台灣，雷雨交加，注意安全。本報資料照片
雷雨胞上半天通過北台灣，雷雨交加，注意安全。本報資料照片

雷雨胞上半天通過北台灣，雷雨交加，注意安全。天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，來得猛又急，走得也很快。不過北部雨停還要再一兩個小時。

彭啟明說，隨著鋒面逼近，今天全台持續昨天不穩定模式。特別注意，中北部地區可能遇到更強的陣雨或雷雨。出門務必攜帶雨具，注意路面安全。

明天鋒面繼續向南推進，彭啟明表示，影響範圍擴大至全台。短暫陣雨或雷雨隨時可能爆發，夜晚鋒面減弱，天氣逐漸好轉。周二轉晴，受到偏南風及乾燥穩定空氣影響，全台晴朗多雲，降雨機率低，午後山區或有局部短暫陣雨。穩定天氣持續至周三。

清明連假展望，彭啟明表示，下個周日可能迎來新一波鋒面，注意局部明顯降雨。清明連假外出計劃，務必關注最新氣象資訊，準備好應對變化。

彭啟明 連假

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