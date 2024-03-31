各地恐都有雷雨 中北部影響最劇烈 鋒面明天往南通過台灣
鋒面接近，今天天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，隨著鋒面南下降雨可能會更多、影響範圍更大，各地都有短暫陣雨或雷雨機會，其中以中北部地區較容易受影響，且雨勢也可能更大。
歐宗學表示，明天鋒面會持續往南移動通過台灣，白天期間各地大氣環境仍持續不穩定，還是有類似的短暫陣雨或雷雨發生機會。預估夜間鋒面就會減弱並逐漸往北移動，隨著不穩定區域離開，各地天氣會逐漸轉好，除了降雨停止以外，雲量也會減少、由陰天漸轉多雲天氣。
周二台灣附近受偏南風影響，歐宗學表示，同時也處在偏乾穩定的大氣環境中、水氣偏少，各地都是晴到多雲天氣，降雨機率低，午後山區附近才有雲量增多帶來零星短暫陣雨的機會，類似的穩定天氣可望持續至周三。
周四起清明連假，歐宗學表示，連假期間華南雲系發展又可能會轉趨活躍，會比較容易通過台灣北方一帶，因此不排除可能會對北部、東北部地區造成影響，除了雲量較多，也可能會有些局部短暫雨。
他說，連假最不穩定的一天可能會是周日收假日當天，再次有鋒面接近通過，帶來局部較明顯的雨勢。近期天氣預測不確定性較高，如果有安排戶外活動的話，持續留意最新的天氣預報資訊。
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