快訊

孩子學才藝不是想停就停 花大錢報名前父母必知教養地雷

高雄瑪莎拉蒂駕駛左轉改直行 後車減速釀5車連環撞

馬英九明率團訪陸11天 4月7日到北京

各地恐都有雷雨 中北部影響最劇烈 鋒面明天往南通過台灣

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
隨著鋒面南下降雨可能會更多、影響範圍更大，各地都有短暫陣雨或雷雨機會，其中以中北部地區較容易受影響，且雨勢也可能更大。本報資料照片
隨著鋒面南下降雨可能會更多、影響範圍更大，各地都有短暫陣雨或雷雨機會，其中以中北部地區較容易受影響，且雨勢也可能更大。本報資料照片

鋒面接近，今天天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，隨著鋒面南下降雨可能會更多、影響範圍更大，各地都有短暫陣雨或雷雨機會，其中以中北部地區較容易受影響，且雨勢也可能更大。

歐宗學表示，明天鋒面會持續往南移動通過台灣，白天期間各地大氣環境仍持續不穩定，還是有類似的短暫陣雨或雷雨發生機會。預估夜間鋒面就會減弱並逐漸往北移動，隨著不穩定區域離開，各地天氣會逐漸轉好，除了降雨停止以外，雲量也會減少、由陰天漸轉多雲天氣。

周二台灣附近受偏南風影響，歐宗學表示，同時也處在偏乾穩定的大氣環境中、水氣偏少，各地都是晴到多雲天氣，降雨機率低，午後山區附近才有雲量增多帶來零星短暫陣雨的機會，類似的穩定天氣可望持續至周三。

周四起清明連假，歐宗學表示，連假期間華南雲系發展又可能會轉趨活躍，會比較容易通過台灣北方一帶，因此不排除可能會對北部、東北部地區造成影響，除了雲量較多，也可能會有些局部短暫雨。

他說，連假最不穩定的一天可能會是周日收假日當天，再次有鋒面接近通過，帶來局部較明顯的雨勢。近期天氣預測不確定性較高，如果有安排戶外活動的話，持續留意最新的天氣預報資訊。

隨著鋒面南下降雨可能會更多、影響範圍更大，各地都有短暫陣雨或雷雨機會，其中以中北部地區較容易受影響，且雨勢也可能更大。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專
隨著鋒面南下降雨可能會更多、影響範圍更大，各地都有短暫陣雨或雷雨機會，其中以中北部地區較容易受影響，且雨勢也可能更大。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專

連假 風險

延伸閱讀

台中以北強對流過境 專家：今年第1場顯著雷雨、慎防龍捲風

今明慎防雷雨 吳德榮：周二起酷熱上看36度 鋒面擾清明連假

出門記得帶傘！周日鋒面接近各地降雨機率增 清明連假「3地區」有雨

近期天氣3重點…賈新興：清明連假鋒面+東北風 午後局部雨

相關新聞

台中以北強對流過境 專家：今年第1場顯著雷雨、慎防龍捲風

中央氣象署發布大雨特報，範圍包括基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣。

桃竹苗4縣市發布大雷雨即時 氣象署：慎防劇烈降雨、雷擊強風

中央氣象署發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午7時45分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，低窪地區慎防淹水。警戒區域：...

今明慎防雷雨 吳德榮：周二起酷熱上看36度 鋒面擾清明連假

今天清晨金門、馬祖及中部以北地區有局部霧或低雲影響能見度，中央氣象署發布濃霧特報，馬祖已出現能見度不足200公尺的現象，...

大家忙著出國玩…桃機出入境人次 創疫後新高

清明連假將至，昨天桃園機場出入境人數創下今年以來新高，也是疫情後的新高，來到單日十三萬八二二四人次。昨天是清明連假前的周...

國漫館、中役所、鹿港龍山寺… 身障者進出文資場域常「卡關」

國家漫畫博物館落腳台中市歷史建築刑務所官舍群，去年底開幕後成為打卡熱點，園區內日式建築抬高地基，部分場館入口狹窄，但缺乏...

不滿微罪不檢舉壓縮路權 數百輛機車晚間遊行抗議

行政院3月初通過「道路交通管理處罰條例」修正草案，10項罰鍰1200元以下微罪不開放檢舉、記點。台灣機車路權促進會今天晚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。