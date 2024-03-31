「還以為是颱風天」雷雨胞進逼 苗栗以北7縣市大雨特報

鋒面接近，中央氣象署發布大雨特報，今天苗栗以北有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。包括基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣。

中央氣象署也針對桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午7時45分。天氣風險公司總經理彭啟明今晨在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，雷雨胞接近中，早上活動要多注意雨勢及閃電對流發展。聽到雷聲請入室內。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，回波進來了，台中以北沿海已經有對流移入，並伴隨雷雨。氣象粉專「觀氣象看天氣」也表示，苗栗以北留意較劇烈的降雨。

氣象署表示，今天鋒面接近，中部以北地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，南部、東北部及東部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨，中部以北地區有局部大雨，南部地區有局部較大雨勢發生的機率。

PTT八卦版也引起討論，網友表示，「現在新竹根本大爆雨」、「新竹很誇張，比颱風大」、「苗栗狂風暴雨」、「還以為是颱風天」、「苗栗這邊風雷雨交加」、「一陣妖風大作」。