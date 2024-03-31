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雷雨胞接近台灣 彭啟明：注意雨勢及閃電對流發展

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天到明天降雨的情況應該會比昨天要明顯一些，中高層西南風較強，對流發展預估會比較旺，中北部有機會出現陣雨或雷雨，南部及東半部也會有短暫陣雨或雷雨。本報資料照片
今天到明天降雨的情況應該會比昨天要明顯一些，中高層西南風較強，對流發展預估會比較旺，中北部有機會出現陣雨或雷雨，南部及東半部也會有短暫陣雨或雷雨。本報資料照片

「雷雨胞接近中」，天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，早上活動要多注意雨勢及閃電對流發展。聽到雷聲請入室內。

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，昨天第一個短波槽通過台灣以北，東移過程已經有淺化的趨勢，對流發展也跟著減弱，所以雨勢並不太大，但還是有些雷雨出現的情況。

吳聖宇表示，今天到明天第二個短波槽又東移通過，雖然東移過程也會淺化減弱，但是預報資料來看，降雨的情況應該會比昨天要明顯一些，中高層西南風較強，對流發展預估會比較旺，中北部有機會出現陣雨或雷雨，南部及東半部也會有短暫陣雨或雷雨，要等到明天晚間南邊高壓向北擴張，風向轉南風並且進入高壓脊範圍內，天氣才會趨於穩定，持續注意今明兩天的降雨。

今天鋒面接近，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，加上西南風帶來潮濕水氣，各地天氣相當不穩定，白天到黑夜都有下雨機會，室外活動記得隨身攜帶雨具。沒下雨的時候相當悶熱，防曬、適時補充水分。

彭啟明 風險

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