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今明慎防雷雨 吳德榮：周二起酷熱上看36度 鋒面擾清明連假
今天清晨金門、馬祖及中部以北地區有局部霧或低雲影響能見度，中央氣象署發布濃霧特報，馬祖已出現能見度不足200公尺的現象，金門及嘉義能見度亦較低。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨觀測資料顯示，台灣海峽及北部海面有對流系統，伴隨降水回波及密集閃電，正逐漸減弱中。今晨平地最低氣溫約在17至21度。
今、明兩天鋒面接近，吳德榮表示，由於鋒面附近有對流系統發展，其中伴隨雷雨胞消長，模擬的降雨強度雖續調弱、降雨範圍也有調小的趨勢，局部地區仍有短暫陣雨或雷雨，以中部以北的機率為最高，應注意小範圍雷擊、強風及瞬間大雨的發生。今天北部18至31度，中部21至34度，南部20至36度，東部17至31度。
吳德榮表示，周二至周四清明節連假首日白天暖氣團影響，各地晴朗穩定、為暖熱如夏的天氣，局部地區的最高氣溫達36度以上，要注意防曬、小心中暑。
不過，吳德榮表示，周四晚起至周六另一微弱鋒面影響，北部及東半部轉偶有局部短暫雨的機率，北台灣氣溫略降；對其他地區的影響很小，仍為多雲時晴的天氣。下周日鋒面結構增強、南下，影響範圍擴大。
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