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冷眼集／拚觀光 關鍵在吸引力

聯合報／ 記者周湘芸邱瓊玉
交通部觀光署今年訂定1200萬人次國際觀光客來台目標，但兩岸觀光至今仍未破冰，觀光署長周永暉首度表示，少了陸客加持勢必要下修標準。 圖／聯合報系資料照片
交通部觀光署今年訂定1200萬人次國際觀光客來台目標，但兩岸觀光至今仍未破冰，觀光署長周永暉首度表示，少了陸客加持勢必要下修標準。 圖／聯合報系資料照片

疫後國境已開放逾一年，各國持續出招盼在觀光大餅分一杯羹，即便兩岸觀光破冰遙遙無期，交通部觀光署去年仍信誓旦旦喊出今年一千兩百萬人次目標，今年初還強調，無論是否有陸客加持都要達標，準總統賴清德更強調台灣應以觀光立國，還說每個部會都應該要推展觀光，讓觀光成為主流產業，不料，今年首季都還沒結束，帶領所有觀光業的主管機關就率先認輸，不僅令人錯愕，也讓觀光業士氣大受影響。

事實上，陸客早在二○一九年就被禁止來台，我國觀光業至今已有四年多，缺少陸客加持，雖然中間經歷疫情，但沒有陸客早已是可預期的狀況。諷刺的是，當發現可能因缺乏陸客而無法達標時，觀光署想的不是怎麼努力，而是「滾動式」彈性調整目標，試問當政府立下的年度目標都可以隨時修改，那又何必立下目標。

姑且不論因匯率優勢的日本，早在去年觀光客就恢復疫情前水準，韓國去年也連續多個月突破百萬旅客大關，泰國去年陸客人數大減，但外國旅客也達近三千萬人次，超過疫情前七成。

反觀我國千萬觀光客口號自去年起喊得響亮，但觀光業者卻很無感，以去年達標的六百萬人次為例，以觀光名目來台者，僅四三一萬人次，這種被美化的數字，明顯與業者感受脫節。

我國觀光以美食、夜市、平價、安全為優點宣傳已行之有年，然而疫後從交通問題，到近期食安危機、物價、房價上漲屢屢登上國際新聞版面，與其一味靠補助拉抬觀光署的ＫＰＩ，還不如協助業者創造更多吸引力，畢竟再多的宣傳，恐仍都比不上旅客親身體驗過的口耳相傳。

夜市 疫情 觀光署 陸客 食安

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