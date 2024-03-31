小林製藥紅麴受害者 累積3例

日本小林製藥紅麴保健食品，已造成日本五人死亡、百餘人住院。衛福部食藥署統計，截至昨天為止已有三人通報使用含日本小林紅麴產品出現腎病變，食藥署將透過食安基金補助受害民眾，協助打海外團體訴訟。

高雄一名七十多歲女性去年三月急性腎衰竭就醫，去年五月開始洗腎，發病前食用含小林製藥紅麴成分的大醫生醫紅麴保健食品長達三到四年。

台中一名女性則從前年七月開始吃「諾寶紅麴膠囊」，同樣也含小林製藥紅麴成分，服用後並無不適症狀，但今年因身體不適就醫，意外診斷發現腎功能異常，她批評，選購政府認證小綠人標章的健康食品，結果吃到腎病變，「現在只求不要惡化到洗腎」。

食藥署副署長林金富表示，台中的諾寶紅麴膠囊案，已在前天通報至食藥署，國內已累計三例通報案件。

小林製藥已揪出紅麴產品致病原因，產品中含有毒性極高的「軟毛青黴酸」。台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌表示，軟毛青黴酸相關文獻稀少，僅知有抗瘧疾用途，無詳細致病或中毒機轉，但有報告曾做過動物試驗，給予實驗鼠每公斤體重五毫克的軟毛青黴酸，約有四分之一的實驗鼠會在第三天死亡，顯示具有高毒性。

日本小林製藥執行董事渡邊表示，針對海外受害者，研議提供同等於日本國人的同等賠償。