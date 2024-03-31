聽新聞
test
0:00 / 0:00

小林製藥紅麴受害者 累積3例

聯合報／ 記者李青縈趙容萱／台北報導
台中市診所醫師施勝桓（右）向女老師（左）說明抽血檢測結果。記者趙容萱／攝影
台中市診所醫師施勝桓（右）向女老師（左）說明抽血檢測結果。記者趙容萱／攝影

日本小林製藥紅麴保健食品，已造成日本五人死亡、百餘人住院。衛福部食藥署統計，截至昨天為止已有三人通報使用含日本小林紅麴產品出現腎病變，食藥署將透過食安基金補助受害民眾，協助打海外團體訴訟。

高雄一名七十多歲女性去年三月急性腎衰竭就醫，去年五月開始洗腎，發病前食用含小林製藥紅麴成分的大醫生醫紅麴保健食品長達三到四年。

台中一名女性則從前年七月開始吃「諾寶紅麴膠囊」，同樣也含小林製藥紅麴成分，服用後並無不適症狀，但今年因身體不適就醫，意外診斷發現腎功能異常，她批評，選購政府認證小綠人標章的健康食品，結果吃到腎病變，「現在只求不要惡化到洗腎」。

食藥署副署長林金富表示，台中的諾寶紅麴膠囊案，已在前天通報至食藥署，國內已累計三例通報案件。

小林製藥已揪出紅麴產品致病原因，產品中含有毒性極高的「軟毛青黴酸」。台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌表示，軟毛青黴酸相關文獻稀少，僅知有抗瘧疾用途，無詳細致病或中毒機轉，但有報告曾做過動物試驗，給予實驗鼠每公斤體重五毫克的軟毛青黴酸，約有四分之一的實驗鼠會在第三天死亡，顯示具有高毒性。

日本小林製藥執行董事渡邊表示，針對海外受害者，研議提供同等於日本國人的同等賠償。

小林製藥 日本 紅麴

延伸閱讀

台中女師吃含小林紅麴保健食品罹腎病 食藥署：食安基金補助海外團訟

小林製藥紅麴風暴！大陸3大電商平台下架產品 提醒消費者退款退貨

恐含金屬碎片…「3支裝Magnum經典雪糕」流入台灣？ 食藥署回應

小林製藥紅麴案 專家：軟毛青黴酸資料少待釐清

相關新聞

沒陸客 目標1200萬國際觀光客來台擬下修

疫後各國無不積極搶觀光客，交通部觀光署今年訂出一千兩百萬人次國際觀光客來台目標，但兩岸僵局至今未解，少了陸客加持，恐難達...

冷眼集／拚觀光 關鍵在吸引力

疫後國境已開放逾一年，各國持續出招盼在觀光大餅分一杯羹，即便兩岸觀光破冰遙遙無期，交通部觀光署去年仍信誓旦旦喊出今年一千...

不滿微罪不檢舉壓縮路權 數百輛機車晚間遊行抗議

行政院3月初通過「道路交通管理處罰條例」修正草案，10項罰鍰1200元以下微罪不開放檢舉、記點。台灣機車路權促進會今天晚...

國漫館、中役所、鹿港龍山寺… 身障者進出文資場域常「卡關」

國家漫畫博物館落腳台中市歷史建築刑務所官舍群，去年底開幕後成為打卡熱點，園區內日式建築抬高地基，部分場館入口狹窄，但缺乏...

大港開唱加強安檢全因「她」現身 排隊女神龍爆民怨：演完還在排

大港開唱今年邁入第15周年，今天在高雄駁二藝術特區盛大登場，主辦人之一閃靈樂團主唱林昶佐暴雷，蔡英文總統將現身音樂祭現場...

大家忙著出國玩…桃機出入境人次 創疫後新高

清明連假將至，昨天桃園機場出入境人數創下今年以來新高，也是疫情後的新高，來到單日十三萬八二二四人次。昨天是清明連假前的周...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。