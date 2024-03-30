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不滿微罪不檢舉壓縮路權 數百輛機車晚間遊行抗議

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導

行政院3月初通過「道路交通管理處罰條例」修正草案，10項罰鍰1200元以下微罪不開放檢舉、記點。台灣機車路權促進會今天晚間於立法院外舉辦「路邊臨停不放任，禁行惡法應廢」遊行，認為此次修法影響機車族路權，約有數百輛機車、自行車響應，盼取消禁行機車道與強制兩段式左轉，機車行駛禁行機車道及正常左轉不檢舉、記點。

台灣機車路權促進會表示，交通部近期提出道路交通管理處罰條例等法案修法到立法院，羅列10項最高罰鍰1200元以下的違規項目，但應該被看見且優先處理的應是機車用路人，若政府要開放所有道路的路側都能停車，就不應該把機車趕到更複雜、危險的外側車道。

台灣機車路權促進會進一步說明，這次修法通過後，不管紅線、黃線都將有來來去去的車子違停，但內車車道又被畫上禁行機車的情況下，機車遇到違停難道只能停下等對方開走？更凸顯機車路權解禁的必要性。此次遊行活動是希望用集會遊行展現民意，讓政府看見。

台灣機車路權促進會也說，交通部這次所提出的限縮檢舉及違規記點做法，完全不以安全為考量，單就莫名其妙的1200元作為判斷標準，機車用路人被壓縮到充滿違停的外側進而造成事故，不是這次交通部要思考的範圍，這樣的說法實在是令人無法接受。

台灣機車路權促進會強調，透過工程及教育才是改善交通的根本之道，既然政府要大開違停之門，那也必須還給機車族安全的通行環境，不能把機車丟去外側面對各種違停，閃違停進到內側車道還能被開單。

交通部表示，機車路權已逐漸改善中，需要因地制宜，無法全面取消，10項微罪不開放民眾檢舉部份，尊重各族群聲音，下周公聽會會開放各團體討論。

路權 車道 違停

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