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出門記得帶傘！周日鋒面接近各地降雨機率增 清明連假「3地區」有雨

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天鋒面接近，一路到下周一各地降雨機率高。本報資料照片
明天鋒面接近，一路到下周一各地降雨機率高。本報資料照片

中央氣象署指出，明天鋒面接近，一路到下周一各地降雨機率高，尤其下周一只有南部平地為多雲到晴，其他各地都有雨。下周二、周三水氣較少，天氣穩定，但下周四至周六清明連假期間，另一波鋒面接近，北部、東半部地區及中部山區有局部短暫雨。

氣象署預報員曾昭誠表示，今天水氣增多，吹西南風，明天鋒面接近，下周一通過，各地降雨機率高。今天深夜有另一波降雨，到明天白天中部以北有廣泛陣雨或雷雨，南部、宜蘭及花蓮有局部短暫陣雨或雷雨，尤其中部以北有大雨發生機率。

曾昭誠指出，下周一鋒面通過，全台只有南部平地為多雲到晴，其他各地都有雨，但雨勢較前一日小。下周二、周三水氣較少，天氣穩定，各地多雲到晴，午後各地山區有零星雨。下周二吹東南風，花東地區有零星短暫雨。

他表示，下周四至周六清明連假期間，另一波鋒面接近，北部、東半部地區及中部山區有局部短暫雨，南部為多雲到晴。

溫度方面，他也說，未來一周偏南風，明天跟今天類似，北部、宜花地區約25至27度，中南部地區約30度，低溫各地約20至24度。下周二起各地白天都有30度，中南部更有機會接近35度。下周四、周五天氣轉差，各地高溫降低，北部約25至27度，南部接近30度。

另外，他表示，明天馬祖地區及下周一、周二金馬地區有濃霧；下周三東南部西南風較強，可能有焚風，提醒民眾留意。

氣象署 連假

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