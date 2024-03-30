不能訂票了！ez訂曝暫停服務因「某合作商違約」 眾哀號：以後怎麼訂？

「ez訂」作為全台最大電影訂票平台，合作影城超過40家以上，不過近期卻傳出暫停訂票服務的消息。近日有網友打開APP後，發現頁面跳出「系統維護通知」，無法正常使用訂票服務，隨後平台透過臉書粉專、官網正式發布公告，透露由於某一合作廠商出現違約情事，因此在釐清相關爭議前，將暫停訂票服務。

一名網友在PTT發文表示，本月28日晚間打開ez訂的APP後，發現無法正常使用，並跳出「系統維護通知」的頁面，上面寫道「系統維護中，目前暫不提供電影訂票，已訂購之取票將不受影響，造成不便敬請見諒」。貼文一出，不少網友回應，「一直說系統維護到直接不能用，有段時間了」、「主要是小戲院沒ez訂很麻煩」、「以後要怎麼訂」、「感覺不單純」、「掛好久了，原來還沒修好」。

對此，「ez訂」29日晚間在臉書粉專及官網發布正式公告，內容透露，ez訂近期發現某一合作廠商出現違約情事，為保障消費者、其他合作夥伴權益，在釐清相關爭議前，將暫時停止訂票服務，其他既有服務功能則正常運作。此外，他們正以法律途徑處理上述違約情事，在訂票服務停止前，消費者權益不受影響。

針對粉專及官網公告，網友直呼，「吵架到影響顧客，好煩」、「一開始就講清楚很難嗎」、「所以根本不是什麼維護」、「信用卡送的電影票只能在你們網站訂」、「好討厭欸，早講明白就好了啊，很多優惠都是只有這裡才能用」、「上星期想看電影就發現訂不了，用ez訂配信用卡方案很划算，希望不是要倒」。