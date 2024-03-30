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天氣冷熱乾濕交錯 異位性皮膚炎病童大增、爸媽心疼

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
天氣冷熱乾濕交錯，異位性皮膚炎病童大增醫籲切莫忽視。圖／賴以修提供
天氣冷熱乾濕交錯，異位性皮膚炎病童大增醫籲切莫忽視。圖／賴以修提供

近日忽冷忽熱、忽乾忽濕天氣，感染異位性皮膚炎兒童大增。安南醫院小兒科主治醫師賴以修說，異位性皮膚炎是以皮膚為表現症狀的過敏性疾病，大部分患者其他家族成員也有過敏性疾病，且百分之80會在5歲前發病。

賴以修提醒家長，異位性皮膚炎通常在特定部位產生癢疹：嬰兒好發在臉頰、身體的伸側如手肘，較大小孩則好發在身體的屈側如膝窩。她舉7歲病童小玉到門診時雙手肘、膝窩已布滿抓痕，大腿一側更是抓到破皮流湯。

異位性皮膚炎病童皮膚結構常缺乏保濕因子，乾冷天氣易惡化；不過潮溼天氣助長塵蟎繁殖活動，也同樣容易引起發作。修醫師說，異位性皮膚炎發作時因極癢，會讓病童控制不住搔抓，越癢越抓、越抓越癢，使癢感和搔抓形成惡性循環。

她說，如果放任異位性皮膚炎發作不管，會破皮、流血、流湯，並使皮膚屏障功能越來越差，甚至可能引起續發性細菌病毒感染，因而干擾睡眠品質，連帶影響白天上課作息。而因皮膚外觀殘破會造成病童自信心受損，進而影響社交及人際關係。

賴以修呼籲異位性皮膚炎發作時盡快就醫，養成正確的皮膚保養保濕習慣，並按照醫師指示塗抹或使用適當藥物、避免搔抓，就可盡快控制住異位性皮膚炎，她說，小玉就是個很好的例子。

小玉的爸爸分享經驗表示，小玉的皮膚經過一周治療後，除了比較不癢，皮膚狀況也好了很多，第二次回門診時，之前因搔抓破皮流湯的傷口已痊癒。因已比較不癢，小玉的睡眠品質隨之變好，相對早上在學校的表現也變好。

賴以修建議家裡有異位性皮膚炎病童的家屬，發作時切記要盡快就醫，盡早澆熄異位性皮膚炎的星星之火，避免後續皮膚惡化而造成大幅燎原。

異位性皮膚炎是遺傳慢性疾病，研究估計全台有超過200萬人曾發作，目前無法根治，必須長期規律就醫用藥，病情穩定期注意皮膚保濕，避免生活中刺激物與過敏原。

異位性皮膚炎盡早處理能把傷害降到最低。圖／賴以修提供
異位性皮膚炎盡早處理能把傷害降到最低。圖／賴以修提供
天氣冷熱乾濕交錯，異位性皮膚炎病童大增醫籲切莫忽視。圖／賴以修提供
天氣冷熱乾濕交錯，異位性皮膚炎病童大增醫籲切莫忽視。圖／賴以修提供

患者 異位性皮膚炎 醫師

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