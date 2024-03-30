力拚翻轉兒科困境 衛福部將推新優化兒童醫療照顧計畫

少子化問題未解，連帶兒科醫師也缺人，連高齡主治醫師都要加入輪班。為翻轉兒科窘境，衛福部推出相關補助，預計在下周召開相關政策說明會，衛福部長薛瑞元表示，屆時會推出新的優化兒童醫療照顧計畫，預算金額將更提高。

衛福部醫事司推出為期4年的「優化兒童醫療照護」計畫（2021至2024年），考量台灣總生育率低，新生兒／兒童死亡率偏高，而拯救兒童生命的醫療人力卻相當失調，造成治療重難症病童的醫院無足夠的兒科專科醫師可以照護病童的情況。因此推出計畫從幼兒專責醫師、重點醫院、核心醫院等面向要改善兒童醫療環境。

薛瑞元表示，醫事司正在籌畫新一期優化兒童醫療照顧計畫，一樣也是四年期計畫。當前計畫預算一年20億元，新一期計畫預算將在提高，延續現有計畫並且擴大辦理。先前原定在兒童節前宣布相關利多政策是否將在下周二公布？他說，目前正在安排時間對外說明。

薛瑞元曾表示，核心及重點醫院將由政府提供兒科住院醫師每個月1萬元補助，以穩定兒科醫師留任。另有兒科醫師出國進修補助，預計挑選專科以上的醫師出國，主要針對新生兒照顧、兒童重症照顧、兒童癌症、遺傳性疾病診斷跟治療等四個領域。