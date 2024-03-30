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雲林蒜頭進入產季 價格日趨穩定、每台斤26至32元

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
西螺鎮農會今天舉辦產地食農教育小旅行，帶民眾實際到蒜田體驗採收，也為農民促銷。記者陳雅玲／攝影
西螺鎮農會今天舉辦產地食農教育小旅行，帶民眾實際到蒜田體驗採收，也為農民促銷。記者陳雅玲／攝影

雲林蒜頭進入產季，近日傳出產地濕蒜價格部分低於每台斤30元，立委丁學忠質疑是進口蒜頭影響，雲林縣府農業處長魏勝德表示，國內今年至今進口蒜頭比去年同期少，部分蒜價不好可能是受氣候與管理影響品質，目前產地價格已逐漸趨穩，每台斤濕蒜約26至32元。西螺鎮農會為促銷雲林蒜頭，今天舉辦蒜頭採收小旅行，吸引許多北部民眾報名。

雲林蒜頭在清明節開始採收，沿海鄉鎮日前產地收購價每台斤僅20幾元，不如往年30幾元，王姓蒜農表示，正常一分地可採收2800台斤蒜頭，今年受氣候不穩定影響，他一分地產量僅2200台斤，收購價格每台斤30元，略高於沿海鄉鎮，但今年品質最好的蒜頭，每台斤僅35元，確實不如往年，憂心是進口蒜頭影響，丁學忠也提出質疑。

魏勝德說，依據農糧署統計資料，今年累計至今大蒜進口總量為6046噸，較去年同期進口量為8620噸減少，進口量並未增加，但全台蒜頭預估種植面積較常年增加6%，總產量較去年增產3%，整體產量仍須需於下周辦理坪割確定。

魏勝德說，今年蒜頭產地開盤價雖不佳，但近日已逐漸回穩，推測可能是早收蒜頭受到氣候不穩定及個人管理品質影響，目前價格已逐漸上揚，產地收購尬額每台斤約26至32元，農民不必過於憂慮，也切勿急於拋售。

西螺鎮農會今天舉辦產地食農教育小旅行，帶民眾實際到蒜田體驗採收，也為農民促銷，活動吸引不少來自北部地區的親子報名，總幹事廖錦富說，書上說蒜頭種在田裡，小朋友可能記不住，實際到田底採收，保證一輩子難忘。

西螺鎮農會今天舉辦產地食農教育小旅行，帶民眾實際到蒜田體驗採收，也為農民促銷。記者陳雅玲／攝影
西螺鎮農會今天舉辦產地食農教育小旅行，帶民眾實際到蒜田體驗採收，也為農民促銷。記者陳雅玲／攝影
雲林蒜頭近入產季，縣府農業處長魏勝德表示，目前產地價格已逐漸趨穩。記者陳雅玲／攝影
雲林蒜頭近入產季，縣府農業處長魏勝德表示，目前產地價格已逐漸趨穩。記者陳雅玲／攝影
雲林蒜頭近入產季，縣府農業處長魏勝德表示，目前產地價格已逐漸趨穩。記者陳雅玲／攝影
雲林蒜頭近入產季，縣府農業處長魏勝德表示，目前產地價格已逐漸趨穩。記者陳雅玲／攝影

丁學忠 蒜頭 雲林

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