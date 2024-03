名醫加持AI 台大與好心肝超音波即時辨識肝腫瘤獲大獎

防治肝病,醫界積極宣導成人應每半年到一年作一次上腹部超音波檢查。但是檢查後疑似有腫瘤等病變,常需轉介等待進一步的電腦斷層或核磁共振檢查,很是折磨人。如今國內研發出AI輔助裝置,可以在作超音波時,就彷彿有經驗豐富的名醫陪同,馬上能協助找出九成病變。這項研究,今天在日本舉行的亞太肝臟研究醫學會獲「研究者獎」大獎。

台灣之光今天在日本獲得如雷掌聲。好心肝基金會執行長暨台大家庭醫學部兼任主治醫師粘曉菁說,由好心肝基金會、台大醫院、聰泰科技開發公司,三方共同研發「深度學習在超音波檢查肝腫瘤自動偵測與辨識之應用」軟體,今天在日本京都舉辦的第33屆亞太肝臟研究醫學會(the Asian Pacific Association for the Study of the Liver, APASL)」中榮獲「研究者獎(Investigator Award)」大獎。

這是國內第一個完全由社會愛心挹注所完成的即時超音波檢查影像AI裝置,由台大醫院影像醫學部主治醫師吳志宏醫學博士代表報告與受獎,吸引全球數千位肝臟醫師專家學者與會見證。

這項人工智慧應用於肝腫瘤超音波影像可即時自動偵測及辨識裝置的研發,由好心肝基金會執行長暨台大家庭醫學部兼任主治醫師粘曉菁主導,希望將台灣首位以超音波檢查診斷肝腫瘤權威、台大醫院名譽教授暨好心肝基金會董事長許金川的數十年超音波判讀肝腫瘤珍貴經驗,得以雲端化,讓醫療人員幫病人做腹部超音波檢查的同時,猶如身旁有肝腫瘤診斷經驗豐富的教授,輔助即時判定肝腫瘤的良惡性。

這項成果得之不易,首先要以肝病病例大數據培訓AI裝置。粘曉菁說,此研發搜集了2002年至2020年期間,台大醫院1576名患者,共6001個肝臟腫瘤超音波影像,且透過電腦斷層(CT)或磁磁振造影(MRI)影像或病理結果確定肝腫瘤診斷,而後影像再由經過認證的超音波專科醫師標記出每一個腫瘤部位,進一步訓練AI軟體自動偵測及辨識肝腫瘤影像。並於超音波檢查同時,即時提供肝腫瘤良惡性判讀結果,影像良惡性辨識度高達9成,精確度比擬CT與MRI的診斷。

粘曉菁表示,此AI裝置可協助醫療人員以無輻射且快速的超音波檢查,即時輔助醫師診斷病友肝腫瘤的良惡性,緩解病人被診斷有肝腫瘤的焦慮感,還能減少高階影像(CT或MRI)檢查的等候時間與國家醫療資源的支出。