鼓勵學童翻轉逆境 王月蘭慈善基金會今頒獎

王月蘭慈善基金會今天在台北國際會議中心舉辦第五屆頒獎典禮，共頒發給19位具有優秀品德、堪為表率的學童，每名學童可獲得10萬元獎學金。

王月蘭慈善基金會是宏仁集團董事長王文洋以台塑集團創辦人王永慶夫人王月蘭之名創辦，自2010年起扶助數千名弱勢學童，在2019年首度開辦月蘭獎，挑選出優秀品德或才藝專精的國小弱勢學生，這五年來協助上百名學生獲得殊榮，期盼這份獎學金能減輕他們在求學階段的經濟負擔，避免因外在影響而中斷學習。

「拉需要幫助的孩子一把，是大媽再三期許回饋社會的心願。」王文洋表示，轉眼間王月蘭慈善基金會已成立超過十年，大媽王月蘭女士撒下的慈善種子也日漸成長，回想當日基金會認養的榮民遺孤探視大媽，她臉上浮現的溫暖笑容，至今仍深印腦海，讓我們更加堅定發揚大媽關懷弱勢、作育英才的精神。

英國品牌GraceHan創辦人暨王永慶先生教育基金會董事王思涵表示，很榮幸可以將自己的品牌和基金會合辦慈善活動，她堅信當愛與熱情匯聚時，便能為社會帶來更多溫暖與力量。期待未來能夠繼續攜手，為公益事業盡一份心力。

第五屆月蘭獎得主姜可心。 圖/王月蘭慈善基金會提供 今天受獎人之一台東縣岩灣國小學生姜可心的爸爸和媽媽原本靠著販賣小吃維生，生活雖不算優渥，但一家和樂，而姜可心父親卻在她小一的時候突發性的心肌梗塞離開了人世，留下她和姐姐，媽媽只能一肩扛起了家庭的重擔，姜可心為了讓媽媽安心並保護自己，因此加入了學校的角力隊。

「練角力這有比媽媽工作辛苦嗎？我的傷跟媽媽比起來根本不算什麼？」剛加入角力隊時，她總是因技不如人敗下陣來，但她都告訴自己再苦也沒有媽媽辛苦，一定要更加努力，一次次地磨練下培養出她不服輸的性格。

對於未來姜可心想要成為角力國手，參加國際比賽，為國爭光，讓更多的人看見自己，也因為她的這一份努力在去年榮獲總統教育獎，她更希望未來能持續把榮耀獻給媽媽，讓在天上的爸爸也能以她為榮。

第五屆月蘭獎得主官雅琳。 圖/王月蘭慈善基金會提供 「債主凶狠討債的模樣是我童年中最不堪的回憶」來自嘉義縣太保國小的受獎人官雅琳，她的父親原本從事鐵工，媽媽則是採番茄的員工，但官雅琳的爸爸在她小時候四處借錢，導致家中債台高築，讓她從小生活在恐懼之中，每天過著朝不保夕的生活。

雖然身處逆境之中，但全家人依舊齊心協力努力還清債務，但就在此時官雅琳的爸爸因高燒伴隨著其他病症導致智力下降，忘記了家人和所有的一切，行為舉止如同幼童一般。官雅琳說，爸爸還是爸爸，但卻不再是原來的爸爸，唯一的好處就是忘記所有事情的爸爸不會再到處借錢，「或許對媽媽來說是一種解脫。」

官雅琳的導師黃泯宜說，雅琳不僅做事積極認真，學習態度良好，成績表現優異，更深受同學喜愛，還被全班同學推選為班長，是同學的好榜樣。官雅琳覺得現在她只是小學生，無法在經濟上幫助家裡所需，所以她用功讀書，做好學生的本分，希望用最好的成績來報答媽媽，這也是她此時所能給予媽媽最好的禮物。

第五屆月蘭獎得主嚴慎煒。 圖/王月蘭慈善基金會提供 來自屏東縣南和國小的受獎人嚴慎煒自幼雖家庭經濟弱勢，但不畏逆境，努力向學，在班上一直保持課業第一名，並積極參與學校各項活動，南和國小校長模俐諾．卡札妮嵐表示，慎煒不僅品學兼優，他更對部落文化有著高度使命感，加入校內的傳統古謠隊，更擔任領唱及隊長，破除一般人對原住民特偏鄉小校缺乏人才的迷思，更形塑出原住民族文武雙全的楷模形象。

嚴慎煒的繼父從軍中退伍後，在部落擔任志工，慎煒在耳濡目染之下也參與其中。下課後或假日，在集會所、通往舊部落的道路，都能見到他和繼父清掃撿拾垃圾的身影，嚴慎煒說，跟著擔任志工的繼父一起為部落服務，發現服務部落族人有種特別快樂的感覺，這就是老師說的「贈人花朵，手留餘香」的體現。