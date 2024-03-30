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奉行「三好四給」 部基醫院院長林三齊帶領團隊守護鄉親

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
衛生福利部基隆醫院院長林三齊提醒民眾，預防重於治療，想確保身體健康，篩檢和治療都要及時。記者邱瑞杰／攝影
衛生福利部基隆醫院院長林三齊提醒民眾，預防重於治療，想確保身體健康，篩檢和治療都要及時。記者邱瑞杰／攝影

衛福部基隆醫院院長林三齊，1年多前回到故鄉基隆接掌部基，視為公職最後職務。62年前，林三齊在基隆醫院出生，因此他對醫院、對鄉親有許多期許。去年成功帶領同仁提升績效，獲得病人和家屬認同，未來將持續守護鄉親的健康。

林三齊年幼時體弱多病，家人說他1、2歲時常生病，曾長達2個月發燒超過40℃，當年醫師說「長大後，不是智能障礙就是耳聾。」家人後來花了不少心力，西醫治療搭配中醫中藥材輔助，才退燒保住性命。但因為使用太多抗生素，小學時他的眼睛和嘴巴周圍都黑一圈，青春期才消退。成年後發現左上肺有部分纖維化，猜想是小時候感染所致。

讀醫學院時在馬偕醫院實習，林三齊原本想走心臟科，但發現聽不到教授所說的心臟雜音，才知聽力受年幼發燒用藥影響，因而改走腎臟科，並攻讀職業醫學取得碩士學位。

林三齊在台北醫院行醫30年，腎臟病人來自士農工商各領域，分析洗腎病人70%是慢性病引起，40%起因於糖尿病、30%高血壓，單純腎臟問題才30%。他認為，台灣早年地下電台「賣藥」猖獗，是引發腎臟疾病的原因，因此提醒民眾不要擅自買藥，也不要亂吃補藥，大原則是沒有食藥署證字號都不要吃。

林三齊醫療經驗豐富，曾任部北副院長，之後擔任醫福會副執行長，新冠肺炎疫情期間，成立集中檢疫所，在國門把關成為重中之重。林三齊的角色承上啟下，不斷溝通協調各單位，設法排除問題，調度資源，成功執行一次又一次的特殊任務。

回到故鄉接任部基院長，林三齊奉行佛光山的「三好、四給」精神。他說，雖然自己不是佛教徒，但「做好事、說好話、存好心」肯定是對的。有次去佛光山佛陀紀念館，看到牆面「給人信心、給人歡喜、給人希望、給人方便」，事後不斷琢磨含意，慢慢體會出四個「給」的意境，並運用在醫院管理。

「給人信心」就是傾聽跟支持，給同仁動力。「給人歡喜」是讚美與鼓勵，大家用歡喜心做事情。「給人希望」是跟同仁有共同夢想，建立目標後擬定策略，追求共好。「給人方便」是體諒和關懷，要設身處地為對方著想，在下一道指示前，他通常會先想同仁會遇到什麼困難，並幫忙解決。

多年來林三齊的早餐，都是蒸煮燕麥，加一點堅果；閒睱時會去爬山，帶著可愛呆萌的柴犬出門，是一大樂事。但2016年間，他與朋友攀登玉山，一行人為穿越坐在小徑休息的山友，紛紛跨越人群，林三齊選擇向右避開，卻不慎走入看似草地的邊坡山崖，失足墜落險喪命。

林三齊回憶，他掉下去時，雙手拚命拉能拉的箭竹，一度有止住，但3、4秒後又往下掉，所幸落到山路下方約3層樓高位置停下來。

跌落山崖的林三齊，造成左膝內側韌帶斷裂，獲救後仍忍痛勉強走了2公里，到排雲山莊待援。因為天氣不好，雖然聽到黑鷹直升機飛抵的聲音，但被烏雲阻擋看不見，當時被告知若10分鐘烏雲沒散開，就得放棄救援任務。結果烏雲突然散開藍天重現，他得以成功吊掛上直升機。

同行夥伴都知道林三齊是孝子，說是剛過世的媽媽抱住他躲過死劫。林三齊領悟大難不死，必有後福，帶著感恩的心，繼續在醫療體系貢獻及助人。

衛生福利部基隆醫院院長林三齊曾在攀登玉山發生意外，幸運撿回性命。圖／基隆醫院提供
衛生福利部基隆醫院院長林三齊曾在攀登玉山發生意外，幸運撿回性命。圖／基隆醫院提供
衛生福利部基隆醫院院長林三齊曾在攀登玉時發生意外，幸運撿回性命。圖／基隆醫院提供
衛生福利部基隆醫院院長林三齊曾在攀登玉時發生意外，幸運撿回性命。圖／基隆醫院提供
衛生福利部基隆醫院院長林三齊曾在攀登玉時發生意外，幸運撿回性命。圖／基隆醫院提供
衛生福利部基隆醫院院長林三齊曾在攀登玉時發生意外，幸運撿回性命。圖／基隆醫院提供
衛生福利部基隆醫院院長林三齊的處世哲學，從佛光山「三好、四給」獲得啟發與印證。記者邱瑞杰／攝影
衛生福利部基隆醫院院長林三齊的處世哲學，從佛光山「三好、四給」獲得啟發與印證。記者邱瑞杰／攝影
衛生福利部基隆醫院院長林三齊（右）去年獲頒「台灣醫療典範獎」，從蔡英文總統（中）手中接過獎座。圖／基隆醫院提供
衛生福利部基隆醫院院長林三齊（右）去年獲頒「台灣醫療典範獎」，從蔡英文總統（中）手中接過獎座。圖／基隆醫院提供
衛生福利部基隆醫院院長林三齊是腎臟科醫師，圖為看診時為患者檢查腎臟。圖／基隆醫院提供
衛生福利部基隆醫院院長林三齊是腎臟科醫師，圖為看診時為患者檢查腎臟。圖／基隆醫院提供
衛生福利部基隆醫院院長林三齊和兒子一起養柴犬。圖／基隆醫院提供
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基隆 腎臟病 醫師

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