今水氣增！明起鋒面南壓降雨最顯著 中北部雨彈轟恐打雷

一早各地的雲量就偏多，並不時下起陣雨，天氣風險公司天氣分析師李至晟今天表示，因為新一波鋒面正在中國大陸上醞釀，前方潮濕的水氣先順著西南風靠近台灣。真正的鋒面還沒有到，所以強降雨的機會不高，以中北部平地以及午後的山區降雨頻率較高。

對流雲系發展旺盛，中央氣象署發布即時天氣訊息，目前台南地區及台中、彰化近海有較強對流系統發展並移入，注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

氣溫方面，李至晟表示，因為台灣還是位在暖空氣的勢力範圍內，白天還是比較悶，中北部跟東半部預測高溫26-29度，南部地區就有機會來到30度以上。在晚間氣溫降低後，回歸到移入型的降雨，雨區會短暫退縮到中北部沿海。

李至晟表示，明天白天降雨先發生在中北部跟午後各地山區，因為鋒面開始南壓，水氣更多，雨量會更多一點。明天晚上到下周一早晨鋒面位於福建浙江到東海一帶，最接近台灣，也是降雨最顯著的時段，中北部可能有瞬間較大雨勢以及打雷的現象。

他說，近期進入用水警戒的區域，雖然不能完全解除旱象，仍有不小幫助。汛期即將到來，也可以及早清理周邊排水設備的雜物避免積水。下周一晚間隨著鋒面北移，降雨快速緩和，下周二起台灣又會回到溫暖而大致穩定的天氣。

下周四起就是清明連假，李至晟表示，鋒面又會在台灣北方擺盪，台灣天氣的好壞將跟鋒面的距離有很大的關係。

他說，目前預測清明連假前半段（4月4日至5日）經歷一次鋒面南下接近，降雨增多的過程；到連假後半的周末（4月6日至7日），鋒面會斷裂或往東遠離，台灣天氣會再度好轉。還有一些不確定性，待持續觀察。

空氣品質部分，李至晟表示，今天受到鋒前西南風的影響，大氣汙染物呈現由南往北移動的趨勢，南部跟東半部的空氣品質不錯。目前中部的細懸浮微粒較多，午後北部再加上臭氧生成，也可能接著達到對敏感族群不健康的等級。等到明天鋒面接近，降雨增多後，就會逐漸改善了。