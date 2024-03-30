快訊

行駛西濱途中「1人飛進車內」 內臟外露慘死嚇壞駕駛

剴剴案家屬友人提出6疑點 批社工疑阻前保母收養

今水氣增！明起鋒面南壓降雨最顯著 中北部雨彈轟恐打雷

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
對流雲系發展旺盛，目前台南地區及台中、彰化近海有較強對流系統發展並移入，注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。本報資料照片
對流雲系發展旺盛，目前台南地區及台中、彰化近海有較強對流系統發展並移入，注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。本報資料照片

一早各地的雲量就偏多，並不時下起陣雨，天氣風險公司天氣分析師李至晟今天表示，因為新一波鋒面正在中國大陸上醞釀，前方潮濕的水氣先順著西南風靠近台灣。真正的鋒面還沒有到，所以強降雨的機會不高，以中北部平地以及午後的山區降雨頻率較高。

對流雲系發展旺盛，中央氣象署發布即時天氣訊息，目前台南地區及台中、彰化近海有較強對流系統發展並移入，注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

氣溫方面，李至晟表示，因為台灣還是位在暖空氣的勢力範圍內，白天還是比較悶，中北部跟東半部預測高溫26-29度，南部地區就有機會來到30度以上。在晚間氣溫降低後，回歸到移入型的降雨，雨區會短暫退縮到中北部沿海。

李至晟表示，明天白天降雨先發生在中北部跟午後各地山區，因為鋒面開始南壓，水氣更多，雨量會更多一點。明天晚上到下周一早晨鋒面位於福建浙江到東海一帶，最接近台灣，也是降雨最顯著的時段，中北部可能有瞬間較大雨勢以及打雷的現象。

他說，近期進入用水警戒的區域，雖然不能完全解除旱象，仍有不小幫助。汛期即將到來，也可以及早清理周邊排水設備的雜物避免積水。下周一晚間隨著鋒面北移，降雨快速緩和，下周二起台灣又會回到溫暖而大致穩定的天氣。

下周四起就是清明連假，李至晟表示，鋒面又會在台灣北方擺盪，台灣天氣的好壞將跟鋒面的距離有很大的關係。

他說，目前預測清明連假前半段（4月4日至5日）經歷一次鋒面南下接近，降雨增多的過程；到連假後半的周末（4月6日至7日），鋒面會斷裂或往東遠離，台灣天氣會再度好轉。還有一些不確定性，待持續觀察。

空氣品質部分，李至晟表示，今天受到鋒前西南風的影響，大氣汙染物呈現由南往北移動的趨勢，南部跟東半部的空氣品質不錯。目前中部的細懸浮微粒較多，午後北部再加上臭氧生成，也可能接著達到對敏感族群不健康的等級。等到明天鋒面接近，降雨增多後，就會逐漸改善了。

對流雲系發展旺盛，目前台南地區及台中、彰化近海有較強對流系統發展並移入，注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。本報資料照片
對流雲系發展旺盛，目前台南地區及台中、彰化近海有較強對流系統發展並移入，注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。本報資料照片

空氣品質 連假

延伸閱讀

清明連假4月3日至8日桃機總運量74.9萬人次 建議旅客提早3小時報到

旗津、西子灣、哈瑪星、駁二…高市多景點清明連假擬交管

下周雨勢一波波！晴朗好天氣只有2天 清明連假降雨熱區出爐

清明連假遇「台灣祭」 恆春半島交通管制

相關新聞

退休力步道／熟齡族儲值健康 100條負離子步道秘笈

想要擁有理想老後，健康是必備條件，為鼓勵民眾親近大自然進而提升健康，聯合報健康事業部與元氣網聯手徵求「全台百條退休力步道...

退休力步道／醫師：短期森林浴 提升免疫力

世界衛生組織建議，每人每周應有累積達一百五十分鐘的中度身體活動，但根據衛福部國健署國民健康訪問調查，十八歲以上國人僅五成...

「滿滿的回波」鄭明典示警台南 對流旺3縣市慎防大雨雷擊

中央氣象署發布即時天氣訊息，對流雲系發展旺盛，目前台南地區及台中、彰化近海有較強對流系統發展並移入，注意瞬間大雨、雷擊及...

小林製藥紅麴致死元凶恐是「軟毛青黴酸」？ 食藥署：不罕見但了解中

日本小林製藥公司紅麴保健食品引發民眾腎臟疾病，已造成5名日人身亡，據報導，小林製藥向當局回報，造成問題的成分應是「軟毛青...

今水氣增！明起鋒面南壓降雨最顯著 中北部雨彈轟恐打雷

一早各地的雲量就偏多，並不時下起陣雨，天氣風險公司天氣分析師李至晟今天表示，因為新一波鋒面正在中國大陸上醞釀，前方潮濕的...

整理包／2024大甲媽祖遶境！盤點日程、路線、禁忌、交管 完整攻略一次掌握

一年一度的台中市大甲媽祖遶境今年擇定4月5日起駕，除了是台灣盛大的宗教活動之一，也被聯合國教科文組織認為是「世界非物質文化遺產」，吸引大規模傳統陣頭及大批信徒隨行。《聯合新聞網》整理了2024年大甲媽祖遶境進香的各類資訊，包含路線行程、行前須知、禁忌、交通管制等，讓有興趣參與盛事的民眾也能共襄盛舉。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。