退休力步道／醫師：短期森林浴 提升免疫力

世界衛生組織建議，每人每周應有累積達一百五十分鐘的中度身體活動，但根據衛福部國健署國民健康訪問調查，十八歲以上國人僅五成二符合。國健署因此在全台各縣市設有「社區健走步道」，全台約有七十條長約一點二至二公里的健走步道，適合民眾下班後健走運動。不過，如果能到森林走走，對健康更有益處。

簡單的健走就可達運動效果，森林中含有許多芬多精，到山上呼吸新鮮空氣，逃離都市喧囂，更對身心有益。台大醫院環境職業醫學部主任蘇大成指出，研究顯示，將受試者分兩組，走溪頭森林步道及台北市公園步道，森林步道組明顯「血壓下降」，且自然殺手細胞（ＮＫ細胞）活化效果也更勝一籌。

蘇大成說明，ＮＫ細胞是淋巴球一種，是人體抵禦外界的「第一道防線」，就像是負責站哨的阿兵哥，可辨認許多入侵的細菌並將其消滅，可說是第一線的人體防禦細胞。研究顯示，針對在溪頭長期工作的人員、居民及台北上班族進行對比，ＮＫ細胞有明顯落差；後續研究更發現，上山後ＮＫ細胞就開始活化，即使回台北，數量也高於之前。

蘇大成建議，民眾選擇健康、森林步道，不用太高海拔，溪頭差不多一千公尺，若能安排步道健走兩小時，對心肺功能就有促進效果。若有餘裕，安排半天時間，到山林步道走個半天，順道泡個溫泉、吃個午餐下山，就是相當好的安排。

建議選擇陽光照射、風能夠吹拂的場域。蘇大成說，冬季民眾活動量減少，身體相當於「冬眠狀態」，避免血脂、膽固醇上升，趁初春之際，白天外出動一動，即使只有二、三分鐘，都勝過在家不動，流點汗，促進新陳代謝，把環境汙染物排出體外，做好身體排毒。