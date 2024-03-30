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退休力步道／醫師：短期森林浴 提升免疫力

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北報導
健康是退休準備的重要基礎，步道健走不但可以欣賞風景，還能提升肌力，是累積退休力的好選擇。圖／余家斌提供
健康是退休準備的重要基礎，步道健走不但可以欣賞風景，還能提升肌力，是累積退休力的好選擇。圖／余家斌提供

世界衛生組織建議，每人每周應有累積達一百五十分鐘的中度身體活動，但根據衛福部國健署國民健康訪問調查，十八歲以上國人僅五成二符合。國健署因此在全台各縣市設有「社區健走步道」，全台約有七十條長約一點二至二公里的健走步道，適合民眾下班後健走運動。不過，如果能到森林走走，對健康更有益處。

簡單的健走就可達運動效果，森林中含有許多芬多精，到山上呼吸新鮮空氣，逃離都市喧囂，更對身心有益。台大醫院環境職業醫學部主任蘇大成指出，研究顯示，將受試者分兩組，走溪頭森林步道及台北市公園步道，森林步道組明顯「血壓下降」，且自然殺手細胞（ＮＫ細胞）活化效果也更勝一籌。

蘇大成說明，ＮＫ細胞是淋巴球一種，是人體抵禦外界的「第一道防線」，就像是負責站哨的阿兵哥，可辨認許多入侵的細菌並將其消滅，可說是第一線的人體防禦細胞。研究顯示，針對在溪頭長期工作的人員、居民及台北上班族進行對比，ＮＫ細胞有明顯落差；後續研究更發現，上山後ＮＫ細胞就開始活化，即使回台北，數量也高於之前。

蘇大成建議，民眾選擇健康、森林步道，不用太高海拔，溪頭差不多一千公尺，若能安排步道健走兩小時，對心肺功能就有促進效果。若有餘裕，安排半天時間，到山林步道走個半天，順道泡個溫泉、吃個午餐下山，就是相當好的安排。

建議選擇陽光照射、風能夠吹拂的場域。蘇大成說，冬季民眾活動量減少，身體相當於「冬眠狀態」，避免血脂、膽固醇上升，趁初春之際，白天外出動一動，即使只有二、三分鐘，都勝過在家不動，流點汗，促進新陳代謝，把環境汙染物排出體外，做好身體排毒。

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選一條步道輕鬆走

台灣得天獨厚的地形，從南到北擁有不計其數的登山步道，有經典熱門路線，也有隱藏版絕美祕境，不僅如此，國健署在全台各縣市也設有社區健走步道，可以說只要願意，隨時都能進行一場步道健行活動。請進數位版，線上探訪名人專家的推薦路線，選一條適合自己的步道，動起來！

銀河洞、坪溪古道...一圖看名人推薦退休力步道 森林浴提升免疫力

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