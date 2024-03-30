退休力步道／名人推薦：阿里山水山步道 森林療癒

台大森林環境暨資源學系教授余家斌表示，林業署所轄國家森林遊樂區的步道都很不錯，其中內洞的負離子含量最高，尤其是區內的森林浴步道、觀瀑步道。太平山不但可徜徉森林浴，還可至山下的鳩之澤享受溫泉浴，他特別推薦大眾池，溫泉水是很美的藍綠色，平日人少就像包場；除了太平山，知本也是可享受森林浴以及溫泉浴。

他也推薦阿里山的小笠原山八卦平台，放眼望去視野遼闊、風景優美，可見藍腹鷴出沒；還有去年啟用的阿里山水山療癒步道，是全台第一條以森林療癒為設置主題的路線，沿途設有解說柱，遊客可利用森遊阿里山App進行自導式療癒體驗。

余家斌特別提到他常帶孩子去的大屯山自然公園，「兒子年紀還小時，我們經常到大屯山自然公園，那裡有水、有草地、有步道，還可以從公園再走到二子坪。」是很舒適愜意的路線。此外他也推薦台大實驗林管理處的溪頭自然教育園區，此處經常舉辦森林療癒相關活動，有興趣的民眾可至台大實驗林粉絲專頁查看相關資訊。

以退休議題受關注的部落客及理財作家嫺人，推薦新北市新店區的銀河洞瀑布，推薦原因是交通便利、輕鬆好走，先搭公車到「銀河洞」站，走路約十幾分鐘即可抵達瀑布，再往前走可至貓空纜車站。嫺人表示，這條路線只有起點到瀑布的坡度略陡一些，很適合退休族，她曾不只一次見到六、七十歲的女性獨自健行，全程緩步大約兩個多小時，沿途可欣賞茶園，偶有採茶風光，下山可搭貓纜。

另外嫺人也推薦天母水管路步道（天母古道），此條步道可達文化大學，還可以至舊美軍宿舍區改建的餐廳用餐。但她提醒階梯較多。

曾用重訓改善五十肩的樂活大叔施昇輝，推薦新北市坪林區的四堵古道、新北雙溪與宜蘭頭城交界的坪溪古道、內灣的南坪古道、獅潭的鳴鳳古道，推薦主因是易走而且不會太多人，「前三條老少咸宜，鳴鳳古道就要一點體力，但不算很辛苦。」他認為風景最美的是見晴懷古步道，但人潮較多。