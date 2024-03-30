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退休力步道／名人推薦：阿里山水山步道 森林療癒

聯合報／ 記者楊孟蓉／台北報導
台大森林環境暨資源學系教授余家斌推薦林業署所轄國家森林遊樂區的步道。圖／余家斌提供
台大森林環境暨資源學系教授余家斌推薦林業署所轄國家森林遊樂區的步道。圖／余家斌提供

台大森林環境暨資源學系教授余家斌表示，林業署所轄國家森林遊樂區的步道都很不錯，其中內洞的負離子含量最高，尤其是區內的森林浴步道、觀瀑步道。太平山不但可徜徉森林浴，還可至山下的鳩之澤享受溫泉浴，他特別推薦大眾池，溫泉水是很美的藍綠色，平日人少就像包場；除了太平山，知本也是可享受森林浴以及溫泉浴。

他也推薦阿里山的小笠原山八卦平台，放眼望去視野遼闊、風景優美，可見藍腹鷴出沒；還有去年啟用的阿里山水山療癒步道，是全台第一條以森林療癒為設置主題的路線，沿途設有解說柱，遊客可利用森遊阿里山App進行自導式療癒體驗。

余家斌特別提到他常帶孩子去的大屯山自然公園，「兒子年紀還小時，我們經常到大屯山自然公園，那裡有水、有草地、有步道，還可以從公園再走到二子坪。」是很舒適愜意的路線。此外他也推薦台大實驗林管理處的溪頭自然教育園區，此處經常舉辦森林療癒相關活動，有興趣的民眾可至台大實驗林粉絲專頁查看相關資訊。

以退休議題受關注的部落客及理財作家嫺人，推薦新北市新店區的銀河洞瀑布，推薦原因是交通便利、輕鬆好走，先搭公車到「銀河洞」站，走路約十幾分鐘即可抵達瀑布，再往前走可至貓空纜車站。嫺人表示，這條路線只有起點到瀑布的坡度略陡一些，很適合退休族，她曾不只一次見到六、七十歲的女性獨自健行，全程緩步大約兩個多小時，沿途可欣賞茶園，偶有採茶風光，下山可搭貓纜。

另外嫺人也推薦天母水管路步道（天母古道），此條步道可達文化大學，還可以至舊美軍宿舍區改建的餐廳用餐。但她提醒階梯較多。

曾用重訓改善五十肩的樂活大叔施昇輝，推薦新北市坪林區的四堵古道、新北雙溪與宜蘭頭城交界的坪溪古道、內灣的南坪古道、獅潭的鳴鳳古道，推薦主因是易走而且不會太多人，「前三條老少咸宜，鳴鳳古道就要一點體力，但不算很辛苦。」他認為風景最美的是見晴懷古步道，但人潮較多。

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選一條步道輕鬆走

台灣得天獨厚的地形，從南到北擁有不計其數的登山步道，有經典熱門路線，也有隱藏版絕美祕境，不僅如此，國健署在全台各縣市也設有社區健走步道，可以說只要願意，隨時都能進行一場步道健行活動。請進數位版，線上探訪名人專家的推薦路線，選一條適合自己的步道，動起來！

銀河洞、坪溪古道...一圖看名人推薦退休力步道 森林浴提升免疫力

森林遊樂區 溪頭 登山步道 阿里山

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