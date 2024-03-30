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健康你我他／選擇原型食材 減少過敏不適

聯合報／ 文／丁綉慧（高巿新興）
選擇多種類的食物搭配，降低過敏原的刺激，供給身體所需的多元營養。圖／丁綉慧提供
選擇多種類的食物搭配，降低過敏原的刺激，供給身體所需的多元營養。圖／丁綉慧提供

蝦子、雞蛋、牛奶、生冷食物、秋葵…，或許對多數人而言是營養美味的食物，但對於腸胃容易過敏的我而言，常在食用後免疫系統將其視為威脅，出現常跑廁所或身體不適的過度反應。

我日常以食佳味美為生活重心，卻經常好了傷疤忘了疼，明天過後又開始不忌口，每當身體不適，在跑了幾回廁所後，又掉入後悔的無限迴圈中，影響生活品質。

近來隨著健康資訊的獲得與親身試誤經驗的積累，慢慢理解天然原型食物才是減少過敏的最佳解方。尤其外食常為了追求賣相的色香味，太多人為的過度加工和添加物，往往造成「病從口入」的後果。因此我自行備餐、記錄飲食適合分量，選擇多種類的食物搭配，不僅降低過敏原的刺激，且供給身體所需的多元營養，一舉多得。

醫學之父」希波克拉底曾言「你的食物就是你的醫藥」，選擇天然原型食材烹調，除了能吸收多種營養，也能從減少分量中分散食物過敏的風險，讓多種食物的營養充分為人體所吸收。十八世紀法國作家薩瓦蘭曾説「人如其食」，用心款備每日餐食、好好對待自己，身心會以健康狀態回應。如今過敏久未打擾，生活如同食物，美好多元繽紛。

廁所 醫學 食材

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