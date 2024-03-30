聽新聞
test
0:00 / 0:00

愛肝達人站／女：「你有蟲，不跟你約會！」為何？

聯合報／ 許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

男想約女的晚上去約會，女的冒出了一句話：「你身上有蟲，不跟你出去！」

男的莫名其妙，「我那麼愛乾淨，注重衛生的人身上哪有什麼蟲？」

女的悠悠的說：「你身上有精蟲！」原來女的大概心理因素，或以前有不愉快經驗，怕跟男生出去會懷孕！

以前生理衛生教育不發達，以為男女在一起游泳會像魚一樣，會體外受精，甚至男女牽手或親嘴也會懷孕，對現代的年輕人來說都是天方夜譚了。

雖然現代人那方面的生理衛生知識發達，但對人體健康知識而言，由於小學、中學教科書都沒教基本健康知識，所以其他的醫學知識都是很不足的！

例如膽固醇高，是引起心血管及腦血管疾病的高風險因子。而目前醫師可開的降膽固醇藥物有好幾種，雖然有些人會有一些副作用，但這些副作用都不致危害人體，也不一定會發生，但有人就是不愛吃降膽固醇的藥，寧可去吃一些保健食品。

例如最近日本爆發的號稱可以降膽固醇的紅麴中毒甚至死亡案件就是一個例子，此類保健食品或稱健康食品，或許真的可以降低膽固醇，因為早年衛生主管單位核可的降膽固醇藥也是紅麴提煉出來的，但是這些藥品都經過動物試驗或人體試驗，其相關的副作用都會在藥物說明書（俗稱仿單）上說明清楚。一有嚴重的副作用，馬上就會下架。

反之，這些號稱有效可以降膽固醇或食品或健康食品，是不須經過人體試驗或動物實驗就可販售，偶爾吃吃或許無妨，但如長期大量的吃，就可能有其他的副作用，如腎毒性就不得而知了。

以前有一位法師，長期服用弟子奉上的健康食品、補品，幾年之後得了腎臟癌，不得不將其中一顆腎臟割除，但由於另一顆腎臟功能也不好，因此割除一顆腎臟之後必須靠洗腎維生，病理報告檢驗才知原來割下來的那顆腎臟除了有腫瘤之外，有中草藥引起的腎毒性變化，另一顆剩下腎可能也是有同樣的變化，因此腎機能不好必須洗腎求生。

總而言之，怕男生身上有精蟲，就不敢跟他約會是過之而猶不及，但為了保健康，求諸人云亦云的保健食品，捨棄人體試驗的藥物而不用，也是另外一種偏執。因此，以客觀科學的角度，吸收接受正確的醫學知識、聽從專業的建議，才是保有彩色人生的正確之道。

腎臟 膽固醇

延伸閱讀

小林製藥紅麴健康食品「致死元凶」毒性高 可能是青黴菌化合物

紅麴使用廣泛 營養師：紅露酒、降膽固醇藥都有它

小林製藥紅麴保健品問題 新增1死總計5死

影／長期食用日本小林紅麴產品 7旬婦洗腎、夫出面控訴

相關新聞

退休力步道／熟齡族儲值健康 100條負離子步道秘笈

想要擁有理想老後，健康是必備條件，為鼓勵民眾親近大自然進而提升健康，聯合報健康事業部與元氣網聯手徵求「全台百條退休力步道...

退休力步道／醫師：短期森林浴 提升免疫力

世界衛生組織建議，每人每周應有累積達一百五十分鐘的中度身體活動，但根據衛福部國健署國民健康訪問調查，十八歲以上國人僅五成...

小林製藥紅麴致死元凶恐是「軟毛青黴酸」？ 食藥署：不罕見但了解中

日本小林製藥公司紅麴保健食品引發民眾腎臟疾病，已造成5名日人身亡，據報導，小林製藥向當局回報，造成問題的成分應是「軟毛青...

整理包／2024大甲媽祖遶境！盤點日程、路線、禁忌、交管 完整攻略一次掌握

一年一度的台中市大甲媽祖遶境今年擇定4月5日起駕，除了是台灣盛大的宗教活動之一，也被聯合國教科文組織認為是「世界非物質文化遺產」，吸引大規模傳統陣頭及大批信徒隨行。《聯合新聞網》整理了2024年大甲媽祖遶境進香的各類資訊，包含路線行程、行前須知、禁忌、交通管制等，讓有興趣參與盛事的民眾也能共襄盛舉。

4月觀星行事曆塞爆 「三體」星體主角將登場

4月是觀星好時節，北市天文館預告，各類天象塞滿觀星行事曆，包含肉眼可見的明亮彗星、以火球著稱的天琴座流星雨、隨時可能爆發...

健康你我他／選擇原型食材 減少過敏不適

蝦子、雞蛋、牛奶、生冷食物、秋葵…，或許對多數人而言是營養美味的食物，但對於腸胃容易過敏的我而言，常在食用後免疫系統將其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。