愛肝達人站／女：「你有蟲，不跟你約會！」為何？

男想約女的晚上去約會，女的冒出了一句話：「你身上有蟲，不跟你出去！」

男的莫名其妙，「我那麼愛乾淨，注重衛生的人身上哪有什麼蟲？」

女的悠悠的說：「你身上有精蟲！」原來女的大概心理因素，或以前有不愉快經驗，怕跟男生出去會懷孕！

以前生理衛生教育不發達，以為男女在一起游泳會像魚一樣，會體外受精，甚至男女牽手或親嘴也會懷孕，對現代的年輕人來說都是天方夜譚了。

雖然現代人那方面的生理衛生知識發達，但對人體健康知識而言，由於小學、中學教科書都沒教基本健康知識，所以其他的醫學知識都是很不足的！

例如膽固醇高，是引起心血管及腦血管疾病的高風險因子。而目前醫師可開的降膽固醇藥物有好幾種，雖然有些人會有一些副作用，但這些副作用都不致危害人體，也不一定會發生，但有人就是不愛吃降膽固醇的藥，寧可去吃一些保健食品。

例如最近日本爆發的號稱可以降膽固醇的紅麴中毒甚至死亡案件就是一個例子，此類保健食品或稱健康食品，或許真的可以降低膽固醇，因為早年衛生主管單位核可的降膽固醇藥也是紅麴提煉出來的，但是這些藥品都經過動物試驗或人體試驗，其相關的副作用都會在藥物說明書（俗稱仿單）上說明清楚。一有嚴重的副作用，馬上就會下架。

反之，這些號稱有效可以降膽固醇或食品或健康食品，是不須經過人體試驗或動物實驗就可販售，偶爾吃吃或許無妨，但如長期大量的吃，就可能有其他的副作用，如腎毒性就不得而知了。

以前有一位法師，長期服用弟子奉上的健康食品、補品，幾年之後得了腎臟癌，不得不將其中一顆腎臟割除，但由於另一顆腎臟功能也不好，因此割除一顆腎臟之後必須靠洗腎維生，病理報告檢驗才知原來割下來的那顆腎臟除了有腫瘤之外，有中草藥引起的腎毒性變化，另一顆剩下腎可能也是有同樣的變化，因此腎機能不好必須洗腎求生。

總而言之，怕男生身上有精蟲，就不敢跟他約會是過之而猶不及，但為了保健康，求諸人云亦云的保健食品，捨棄人體試驗的藥物而不用，也是另外一種偏執。因此，以客觀科學的角度，吸收接受正確的醫學知識、聽從專業的建議，才是保有彩色人生的正確之道。