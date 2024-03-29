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下周雨勢一波波！晴朗好天氣只有2天 清明連假降雨熱區出爐

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象署表示，未來一周溫暖偏熱，明天台灣北部附近有鋒面接近，水氣增加，下周四、周五清明連假，北方鋒面接近，北部、東半部地區及中部山區有局部短暫陣雨。本報資料照
中央氣象署表示，未來一周溫暖偏熱，明天台灣北部附近有鋒面接近，水氣增加，下周四、周五清明連假，北方鋒面接近，北部、東半部地區及中部山區有局部短暫陣雨。本報資料照

中央氣象署表示，未來一周溫暖偏熱，明天台灣北部附近有鋒面接近，水氣增加，下周日、周一鋒面接近台灣，台灣天氣不穩定，尤其周日降雨明顯，西半部有較大雨勢機率。下周四、周五清明連假，北方鋒面接近，北部、東半部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

氣象署預報員葉致均表示，明天台灣北部附近有鋒面接近，水氣增加，北部地區有局部短暫雨，其他地區雲量增加，各地山區有局部短暫零星雨，清晨及上午中部地區也有零星雨。

他指出，下周日、周一鋒面接近台灣，台灣天氣不穩定，尤其周日降雨明顯，中部以北有短暫陣雨及雷雨，南部、宜蘭有局部短雨或雷雨，花東地區也有短暫雨，西半部有較大雨勢機率。下周一水氣減少，剩中部以北、東北部地區及南部山區有局部短暫雨，雨勢越晚越趨緩，其他地區則為多雲到晴。

葉致均表示，下周二、周三天氣穩定，東半部及中部以北有零星降雨，其他地區為多雲到晴下周四、周五清明連假，北方鋒面接近，北部、東半部地區及中部山區有局部短暫陣雨

他指出，未來一周沒有冷空氣，溫度偏暖熱，北部及東半部高溫約26至29度，中南部約30度，低溫平均約20至24度。另外，下周日至周二金門、馬祖有局部霧跟低雲，提醒民眾留意。

氣象署 清明節 連假

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